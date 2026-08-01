Η νέα τάση που αλλάζει το μπάνιο – Το «ιταλικό ντους» κερδίζει έδαφος

Το μπάνιο δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν λειτουργικό χώρο του σπιτιού, αλλά μετατρέπεται σε σημείο χαλάρωσης και σύγχρονου σχεδιασμού. Οι νέες τάσεις στη διακόσμηση δίνουν έμφαση στη μίνιμαλ αισθητική, τη μεγαλύτερη άνεση και την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου, αφήνοντας σταδιακά πίσω τις παραδοσιακές επιλογές.

Μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις των τελευταίων ετών είναι το ιταλικό ντους (walk-in shower), το οποίο ολοένα και περισσότερο αντικαθιστά τις κλασικές ντουζιέρες στις ανακαινίσεις μπάνιου.

Το ντους χωρίς σκαλοπάτια που κάνει τη διαφορά

Σε αντίθεση με τις συμβατικές ντουζιέρες, το ιταλικό ντους ενσωματώνεται πλήρως στο δάπεδο του μπάνιου, χωρίς υπερυψωμένη βάση ή εμφανή όρια. Το νερό απομακρύνεται μέσω μιας διακριτικής κλίσης προς την αποχέτευση, δημιουργώντας μια ενιαία και κομψή επιφάνεια.

Η επιλογή αυτή προσφέρει μια πιο «καθαρή» εικόνα, ενώ κάνει το μπάνιο να δείχνει μεγαλύτερο, φωτεινότερο και πιο σύγχρονο.

Γιατί γίνεται όλο και πιο δημοφιλές

Η συνεχώς αυξανόμενη προτίμηση στο ιταλικό ντους δεν οφείλεται μόνο στην εμφάνισή του. Η απουσία σκαλοπατιών το καθιστά ιδιαίτερα πρακτικό και ασφαλές για όλες τις ηλικίες, διευκολύνοντας ηλικιωμένους, παιδιά αλλά και άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Παράλληλα, ο καθαρισμός του είναι πιο εύκολος, καθώς υπάρχουν λιγότερες γωνίες και σημεία όπου συγκεντρώνονται υγρασία, άλατα και βρωμιά.

Μοντέρνα αισθητική και αίσθηση μεγαλύτερου χώρου

Όταν στο μπάνιο χρησιμοποιείται το ίδιο πλακάκι τόσο στον χώρο του ντους όσο και στο υπόλοιπο δάπεδο, δημιουργείται μια αίσθηση συνέχειας που κάνει τον χώρο να φαίνεται πιο ευρύχωρος. Η τοποθέτηση μιας διακριτικής γυάλινης επιφάνειας αρκεί για να περιορίσει τα νερά, χωρίς να «κλείνει» οπτικά το μπάνιο.

Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος με διαχρονικό χαρακτήρα, που ταιριάζει τόσο σε μοντέρνα όσο και σε μίνιμαλ σπίτια.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το επιλέξετε

Παρά τα σημαντικά του πλεονεκτήματα, το ιταλικό ντους δεν είναι η κατάλληλη λύση για κάθε κατοικία. Η κατασκευή του απαιτεί προσεκτική μελέτη, σωστή στεγανοποίηση και την κατάλληλη κλίση στο δάπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή απορροή των νερών.

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος εγκατάστασης είναι συνήθως υψηλότερο από εκείνο μιας συμβατικής ντουζιέρας, ενώ σε μικρά μπάνια ή σε ανακαινίσεις με περιορισμένο προϋπολογισμό ενδέχεται να μην αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Θα αντικαταστήσει οριστικά την κλασική ντουζιέρα;

Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι το ιταλικό ντους θα αποτελέσει μία από τις κυρίαρχες τάσεις στις ανακαινίσεις μπάνιου και μέσα στο 2026. Ωστόσο, οι παραδοσιακές ντουζιέρες εξακολουθούν να έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως σε μικρούς χώρους όπου η εξοικονόμηση κάθε εκατοστού είναι καθοριστική.

Έτσι, η επιλογή ανάμεσα στις δύο λύσεις εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε σπιτιού, τον διαθέσιμο χώρο και φυσικά τον προϋπολογισμό της ανακαίνισης.

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