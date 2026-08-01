Πύρινη κόλαση σε Πόρτο Γερμενό και Φωκίδα: Επείγουσες εκκενώσεις - Καίγονται σπίτια

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Δραματική είναι η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό, όπου οι φλόγες συνεχίζουν να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους για δεύτερο 24ωρο με τη βοήθεια των θυελλωδών ανέμων.

Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τιτάνια μάχη με ένα τεράστιο μέτωπο, το οποίο κινείται απειλητικά προς την Αγία Παρασκευή, ένα δεύτερο προς την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και ένα τρίτο, μικρότερο, που εκτείνεται προς τον Μύτικα και νοτιότερα προς Ψάθα.

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, η εικόνα απόκοσμη και οι φλόγες που ξεπηδούν από το παρθένο πευκοδάσος γιγάντιες.

Λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, ξεκίνησαν τις ρίψεις και τα πρώτα ελικόπτερα τα οποία παρέμεναν καθηλωμένα από τις 8 το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, το πρωί «υπήρχε ένα μικρό χρονικό παράθυρο για να γίνουν ρίψεις νερού. Ωστόσο, λόγω των αναταράξεων, των πολύ μεγάλων δυσκολιών στην υδροληψία και των πολύ ισχυρών ανέμων» δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει αεροπυρόσβεση.

Ήχησε ξανά το 112

Εξαιτίας της δυναμικής του μετώπου αποφασίστηκε, λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, η εκκένωση του Αλεποχωρίου, της Ψάρας, της Βενίζας, της Λούμπας και της Ζάχουλης.

Έρχεται νέα δύσκολη νύχτα

Σύμφωνα με μετεωρολόγους, η ένταση των ανέμων στην περιοχή αναμένεται να κοπάσει για λίγο το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να επέμβουν μέχρι να πέσει το τελευταίο φως της ημέρας. Ωστόσο, νέα ένταση των ανέμων αναμένεται ξανά νωρίς το βράδυ με τη νύχτα που έρχεται να προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολη από το χθεσινή.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσης προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική,στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 496 πυροσβέστες με 134 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Η επαρχιακή οδός από το Αλεποχώρι προς την Ψάθα είναι κλειστή, το ίδιο και ο δρόμος από την Αγία Παρασκευή προς Ψάθα. «Απομακρυνθείτε προς Βίλια»

Οι οικισμοί της Αγίας Παρασκευής, του Κρύου Πηγαδιού και του Αγίου Νεκταρίου έχουν εκκενωθεί από τις 12:30 το μεσημέρι με μήνυμα του 112.

Στις επίγειες δυνάμεις όλο το βάρος

«Τα εναέρια μέσα σηκώθηκαν στις 6:30 το πρωί, έκαναν ρίψεις και αποχώρησαν. Δεν μπορούν να πετάξουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, γιατί υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την ασφάλειά τους. Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος πέφτει στα πεζοπόρα τμήματα», εξήγησε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος Βιλίων, Ιωάννης Πόγκα.

«Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, ελαιώνες και περιουσίες», επισήμανε, τονίζοντας πως πλέον το μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Βιλίων.

Ζημιές σε περισσότερα από 100 σπίτια

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, Δημήτρης Παγώνης διευκρίνισε πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν οι ζημιές στα σπίτια είναι ολικές ή μερικές, καθώς η καταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, έκανε λόγο για μια εκτεταμένη καταστροφή, εκτιμώντας ότι περίπου 100 έως 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα της πυρκαγιάς.

Ο κ. Παγώνης στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο των συνεχών αναζωπυρώσεων, επισημαίνοντας ότι οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Τα καμένα διπλοκαίγονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στα ήδη πληγέντα σημεία, όπου οι αναζωπυρώσεις εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία και να κρατούν τις δυνάμεις σε διαρκή επιφυλακή.

Εφιαλτική η νύχτα που πέρασε

Η νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική για τους κατοίκους της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής, καθώς η φωτιά κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκκενώσεις και μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλιακή ζώνη.

Δώδεκα λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα, ήχησε νέο μήνυμα του 112 για τη Δομβραίνα, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή και να κινηθούν προς τη Θίσβη.

Η αλλαγή της κατεύθυνσης των θυελλωδών ανέμων έστρεψε το πύρινο μέτωπο προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο κεντρικός οδικός άξονας.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν δραματικές. Στην παραλία στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 πολιτών υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, πλωτό μέσο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος, προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια όσους είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία.

Η ισχυρή αναζωπύρωση

Είχε προηγηθεί, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, νέα ισχυρή αναζωπύρωση. Οι άνεμοι άλλαξαν απότομα κατεύθυνση, σπρώχνοντας τις φλόγες προς το παραλιακό μέτωπο και δημιουργώντας συνθήκες ασφυκτικής πίεσης για κατοίκους και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της πυρκαγιάς και των ακραίων συνθηκών είναι το γεγονός ότι ένα πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς στο Πόρτο Γερμενό, ενώ ολοκληρωτική καταστροφή υπέστησαν κατοικίες και αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, για την οποία εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 2:05 με την οδηγία όσοι βρίσκονται στην περιοχή να κατευθυνθούν προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενού και το δεύτερο στις 03:16 με την οδηγία απομάκρυνσης προς την παραλία του Πόρτο Γερμενού.

Βοιωτία: Η φωτιά απείλησε ξανά τη Λιβαδόστρα, στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα, που απειλήθηκε εκ νέου το βράδυ της Παρασκευής και δόθηκε εντολή για εκκένωση.

Όπως έγινε γνωστό, δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Πρόκειται για έναν 50χρονο εθελοντής δασοπυροσβέστης, που προσήλθε στο Νοσοκομείο Θήβας την Παρασκευή με καρδιολογικά ενοχλήματα και όπως διαπιστώθηκε είχε υποστεί έμφραγμα και για έναν 40χρονο δασοπυροσβέστη που αντιμετωπίσε αναπνευστικά προβλήματα και παρέμεινε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Ασύλληπτη η καταστροφή από τη φωτιά στη Βοιωτία – Κάηκαν έως και 50.000 στρέμματα

Μέχρι και 50.000 στρέμματα γης έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βοιωτία, σύμφωνα με τα δεδομένα που αποτυπώνονται δορυφορικά από τη NASA.

Οι θυελλώδεις άνεμοι κατέστησαν ανεξέλεγκτη την πυρκαγιά που ξεκίνησε στα βόρεια, στην περιοχή Ξηρονομή.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, λόγω των πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, οι εκτροπές κυκλοφορίας αφορούν τα εξής σημεία:

1. Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό



2. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθρας – Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια



3. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ



4. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας- Βιλίων από το ύψος της οδού Πευκών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα



5. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Άγιος Νεκταρίος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι



6. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

Τα άλλα μέτωπα

Αίγιο: Βελτιωμένη η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 96 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στις 11.32 το πρωί του Σαββάτου, εστάλη νέο μήνυμα εκκένωσης από το 112. Όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι, του Δήμου Αιγιαλείας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Άλσος και Νερατζιές.

Στις 3.20 το μεσημέρι, η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς ήταν βελτιωμένη και σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνταν κατοικίες.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκο Καραΐσκο, η φωτιά δεν έχει ακόμη σβήσει, αλλά η «εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν πριν από λίγες ώρες».

Όπως είπε, «δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές».

Φωτιά στη Θεσσαλία – Καίει αγροτοδασική στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στη Θεσσαλία.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3)

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Φωκίδα: Καίγονται σπίτια και αυτοκίνητα – Εκκενώνονται το Πευκάκι και το Ευπάλιο

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, καταστρέφοντας σπίτια και αυτοκίνητα.

Όπως είπε η αντιπεριφερειάρχης της περιοχής στο Mega, το μεγάλο «στοίχημα» είναι να μην περάσουν οι φλόγες στο Ευπάλιο.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 64 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν αναπτυχθεί σε δύο μέτωπα και κατευθύνονται προς Πευκάκι.

Για τον λόγο αυτό, λίγο πριν τις 5.30 το μεσημέρι, εκδόθηκε νέα εντολή εκκένωσης για το Πευκάκι και το Ευπάλιο.

Στις 14:20 είχε ηχήσει ξανά το 112 καλώντας σε ετοιμότητα όσους βρίσκονταν στις περιοχές Κλήμα, Μαγούλα και Πηγή.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

112 για «ετοιμότητα» και στην Καμηλόβρυση Λαμίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καμηλόβρυση Λαμίας.

Η φωτιά πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος σε πουρνάρια.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της Μονής Αγίας Μαγδαληνής στην Καημηλόβρυση.

Φωτιά σε δασική έκταση στο Κουνουπελι Ηλείας

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε, στις 5.30 το απόγευμα, σε δασική έκταση στο Κουνουπέλι Ηλείας.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ανδραβιδας -Κυλλήνης.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Πυρκαγιά και στον Στάνο Αμφιλοχίας

Στο μεταξύ, στις 2.45 το μεσημέρι, εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά στον Δήμο Αμφιλοχίας.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών Αιτωλοακαρνανίας.

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