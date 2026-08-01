Διεθνές ενδιαφέρον για τις φωτιές - Το Bloomberg παρακολουθεί τα πύρινα μέτωπα της χώρας

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα μεγάλα μέτωπα κοντά στην Αθήνα βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος με το Bloomberg να παρουσιάζει σε δημοσίευμά του την εξέλιξη των πυρκαγιών, επισημαίνοντας τις εκκενώσεις οικισμών, τις διασώσεις πολιτών από τη θάλασσα και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει, οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τις πυρκαγιές και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Το Bloomberg μεταφέρει την εικόνα ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη Βοιωτία, το Πόρτο Γερμενό και την Αιγιάλεια, ενώ η Αττική τέθηκε για πρώτη φορά φέτος στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Περιγράφει τις προσπάθειες από αέρος και ξηράς στα δύο μεγάλα μέτωπα της Βοιωτίας, όπου η φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και εξακολουθεί να καίει, στους οικισμούς Άγιος Βασίλειος και Ξηρονομή.

Το Bloomberg επισημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν και προς την Αττική ενώ σημειώνει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις στο Πόρτο Γερμενό, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, όπου οι φλόγες έφτασαν σε κατοικίες και δασικές εκτάσεις.

Υπογραμμίζει επίσης ότι το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην απομάκρυνση 12 ατόμων διά θαλάσσης, ενώ την Παρασκευή είχαν ήδη μεταφερθεί με ασφάλεια από παραθαλάσσιο οικισμό στον Κορινθιακό Κόλπο 254 κάτοικοι και τουρίστες. To Bloomberg ενημερώνει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Σάββατο το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Κάνει μνεία και στις ενισχύσεις που εστάλησαν στο μέτωπο της Αιγιάλειας ενώ τονίζει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι πολύ ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση των μετώπων.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με μία δύσκολη αντιπυρική περίοδο

Κατά το Bloomberg η Ελλάδα αποτελεί το επίκεντρο τελευταία μιας ιδιαίτερα δύσκολης αντιπυρικής περιόδου στην Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Μεγάλες πυρκαγιές έχουν ήδη πλήξει την Ισπανία και τη νοτιοδυτική Γαλλία, ενώ τέσσερα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η έντονη ξηρασία έχουν μετατρέψει μεγάλες εκτάσεις σε εύφλεκτη ύλη, αναγκάζοντας περισσότερους από 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τις ακραίες συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανομβρία ενδέχεται να διατηρηθούν για αρκετές ακόμη εβδομάδες, παρατείνοντας την περίοδο πολύ υψηλού κινδύνου μέχρι και το φθινόπωρο.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης

Βυθίστηκε ρωσικό πλοίο της Rosatom στην Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones

Χάος στους δρόμους της Θέουτα: Επεισόδια με μετανάστες από το Μαρόκο, τουλάχιστον 57 νεκροί