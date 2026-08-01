Αθηνά Ωνάση: Στα δικαστήρια η «χρυσή» κληρονόμος για επένδυση εκατομμυρίων

Σε μια σκληρή επιχειρηματική διαμάχη με φόντο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως έχει εμπλακεί η Αθηνά Ωνάση. Η μοναδική απόγονος του Αριστοτέλη Ωνάση, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, έχει προσφύγει στην Επιχειρηματική Δικαιοδοσία του Εφετείου του Άμστερνταμ εναντίον του Ολλανδού επιχειρηματία και πρώην Ολυμπιονίκη της ιππασίας Γιαν Τοπς, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η εταιρεία στην οποία επένδυσε 63 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά και βελγικά δημοσιεύματα, η 41χρονη κληρονόμος απέκτησε το 2022, μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου Corvallis, το 25% της JT Sports, του ομίλου που βρίσκεται πίσω από το Global Champions Tour και το Global Champions League. Πρόκειται για δύο από τις πιο προβεβλημένες διοργανώσεις υπερπήδησης εμποδίων στον κόσμο, οι οποίες συνδυάζουν τον πρωταθλητισμό με το διεθνές luxury lifestyle.

Η επένδυση έμοιαζε απολύτως συμβατή με τη ζωή και τα ενδιαφέροντα της Αθηνάς Ωνάση, η οποία διατηρεί εδώ και χρόνια στενή σχέση με τον κόσμο της ιππασίας. Η ίδια έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Γιαν Τοπς και για την απόκτηση αλόγων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχειρηματική τους σχέση, ωστόσο, φαίνεται πως οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Η πλευρά της Αθηνάς Ωνάση υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει επαρκή πληροφόρηση για την πραγματική οικονομική εικόνα της εταιρείας και ότι κρίσιμα στοιχεία δεν κοινοποιήθηκαν στους μετόχους. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να καταθέσουν ως μάρτυρες όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται και οι οικονομικές επιδόσεις του ομίλου. Κατά τους ισχυρισμούς της πλευράς Ωνάση, από το 2023 η επένδυση αναμενόταν να αποφέρει κέρδη εκατομμυρίων. Αντί γι’ αυτό, η εταιρεία εμφάνισε ζημίες και συνεχίζει να αντιμετωπίζει ετήσιο έλλειμμα ρευστότητας, το οποίο καλύπτεται μέσω χρηματοδότησης από τον Γιαν Τοπς.

Διαβάστε επίσης

Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας της με τον καρκίνο

Παπουτσάκη: "Μου είχαν κάνει πρόταση δύο κόμματα να είμαι υποψήφια στις εκλογές"