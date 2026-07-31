Ρέθυμνο: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση - Εκκενώνονται Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελη, προς Λευκόγεια οι κάτοικοι

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις διατηρούν ενεργό το πύρινο μέτωπο. Το απόγευμα της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Λευκόγεια, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Παρότι η φωτιά παρουσίασε κατά διαστήματα βελτιωμένη εικόνα, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν νέες εστίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα σε περιοχές όπως η Τριόπετρα, το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και η Πρέβελη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣







🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας







‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γέφυρα & #Λίμνη_Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς #Λευκόγεια







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Στάχτη 55.000 στρέμματα

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 55.000 στρέμματα καμένης γης, ενώ η συνολική αποτίμηση των ζημιών θα ολοκληρωθεί μετά τις αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στον νομό, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, κοντά σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Η έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες και πραγματογνωμοσύνη, με τα ευρήματα να εξετάζουν το ενδεχόμενο τήξης καλωδίου λόγω υπερφόρτωσης.

Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ με ανακοίνωσή του απορρίπτει τα σενάρια περί ευθύνης του δικτύου, κάνοντας λόγο για πρόωρα συμπεράσματα και «εύκολη στοχοποίηση», ενώ επισημαίνει ότι τα συνεργεία του βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα, συνδράμοντας στις επιχειρήσεις και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

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