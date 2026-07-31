Ρέθυμνο: Δύσκολη μάχη με τις αναζωπυρώσεις - «Κάηκαν περίπου 55.000 στρέμματα», λέει ο Δήμαρχος Αγ. Βασιλείου

Άλλη μία δύσκολη ημέρα ξημέρωσε για την Κρήτη, καθώς, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον μεγάλα ενεργά μέτωπα σε Πρέβελη και Κρύα Βρύση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες μικρές εστίες παραμένουν ενεργές και αναζωπυρώνονται διαρκώς, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν, μάλιστα, την επιχείρηση των εναέριων μέσων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια περιορισμού των εστιών.

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(Φωτογραφία από την παραλία της Πρέβελης)

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Γιώργο Ι. Παπαδάκη, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, ωστόσο είναι μεγάλη και η κόπωση των πυροσβεστών και όπως ενημερώθηκα θα προσπαθήσουν να αλλάξουν βάρδιες ώστε να ξεκουραστούν λίγο», ενώ παράλληλα ενημέρωσε πως «Δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω των ανέμων. ‘Ένα ελικόπτερο προσπάθησε να επιχειρήσει αλλά δεν κατέστη δυνατό, λόγω των ανέμων. Μιλάω συνεχώς με τον κ. Τουρνά και μόλις μπορέσουν να σηκωθούν εναέρια θα το κάνουν».

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Παράλληλα, σημείωσε ότι «Υπολογίζουμε ότι έχουν καεί 55.000 στρέμματα συνολικά στην περιοχή και κυρίως ελαιώνες», αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Αναφερόμενος στη Μονή Πρέβελης, αποκάλυψε ότι η φωτιά έφτασε μέχρι την πόρτα του ναού και περικύκλωσε το μοναστήρι, ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και οι φλόγες δεν πέρασαν στο εσωτερικό της μονής.

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(Νεκρό ζώο στην Πρέβελη)

Σε ό,τι αφορά το φοινικόδασος του Πρέβελη, ο κ. Ταταράκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει καεί το υπόστρωμα, χωρίς όμως να έχουν επηρεαστεί τα δέντρα.

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(Φοινικόδεντρα που κάηκαν στην Πρέβελη)

Για τη σύλληψη στελέχους της ΔΕΔΔΗΕ, τόνισε πως αναμένει την επίσημη επιβεβαίωση, αν και οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η σύλληψη έχει πραγματοποιηθεί. Όπως επισήμανε, πρόκειται για ένα ζήτημα που ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να εξετάσει, καθώς πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από την ταλάντωση των καλωδίων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ενδείξεις για τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες παραπέμπουν σε εμπρησμό.

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Ολοκληρωτική η καταστροφή στην Κρύα Βρύση

Την εικόνα της απόλυτης καταστροφής στην Κρύα Βρύση περιέγραψε ο πρόεδρος της κοινότητας, Σήφης Βαβουράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη.

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Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα όρθιο. Οι φλόγες κατέστρεψαν ποιμνιοστάσια, ελαιόδεντρα και καλλιέργειες, ενώ οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η περιοχή παρέμεινε για πολλές ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση, με την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος να ολοκληρώνεται αργά το βράδυ της Πέμπτης (30/7).

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