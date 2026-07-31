Περιφέρεια Κρήτης: Γιορτή Πολιτισμού στην Ιεράπετρα

Η Περιφέρεια Κρήτης, θέτοντας τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, υποστηρίζει σταθερά τις διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις του νησιού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, στις 21:00, στην Παραλιακή Πλατεία Ιεράπετρας, ανοίγει επίσημα η αυλαία για το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας & Awards, το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης & Awards και τη 13η Ακαδημία Κινηματογράφου Κρήτης.

Την επίσημη έναρξη των φεστιβάλ θα κηρύξει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ελένη Βλάσση. Η φετινή διοργάνωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα και τους ανθρώπους της Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδεται φόρος τιμής στους ψαράδες, τους αγρότες και τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι με τον καθημερινό τους μόχθο διατηρούν ζωντανή την παράδοση. Επιπλέον, τιμώνται το Πυροσβεστικό Σώμα, οι εθελοντικές ομάδες και το Λιμενικό Σώμα για την αδιάλειπτη προσφορά τους στην προστασία της περιοχής.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεκινά με μια μοναδική σκηνική ιεροτελεστία, όπου η χορογραφία, η μινωική μουσική και η εικονική πραγματικότητα συνθέτουν ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στον χρόνο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δρώμενα από την K. Dance Sport Academy της Κάλλιας Κάκκου και τις Σχολές Χορού Δημήτρη Καπαράκη, με τη συμ-μετοχή της Μαρίας Γαλυμιτάκη, του Κώστα Γιαννικάκη και της μπάντας «Πενιές του Νότου» υπό τη μουσική επιμέλεια του Γιάννη Δοξαστάκη.

Την παρουσίαση της βραδιάς έχουν αναλάβει η Μαριάννα Χαΐτα και ο Χρήστος Σολωμός. Η έναρξη θα ολοκληρωθεί με την προβολή της κινηματογραφικής δημιουργίας «Η Θάλασσα πριν από εμάς» της Ελένης Βλάσση. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με πλήρη διασφάλιση της προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

Δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων εδώ.

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