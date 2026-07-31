Μητσοτάκης: Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ τον χρόνο το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα

Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα (tips) που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο ποσό 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος που απασχολείται έξι μήνες τον χρόνο θα δικαιούται αφορολόγητο όριο 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί άμεσα, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας και τη φετινή θερινή περίοδο.

«Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε αφορολόγητο όριο 300 ευρώ τον μήνα στα tips που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε ακόμη μία σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips, στα 6.000 ευρώ τον χρόνο. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τους νέους που δουλεύουν σεζόν», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ - Κρίσιμη η μάχη στα μέτωπα

Φωτιά στην Αχαΐα: Ήχησε το 112 -Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (βίντεο)

Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο Κρήτη: Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρησμό - Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει