Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο Κρήτη: Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρησμό - Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει

Σε βαρύ κλίμα οδύνης και οργής, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, αναφορικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει το νότιο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Ο κ. Ταταράκης, εμφανώς συγκλονισμένος, περιέγραψε με δραματικό τόνο τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ενώ δήλωσε ξεκάθαρα ότι αυτή τη φορά υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι πρόκειται για εμπρησμό. «Αν πιαστεί είπε χαρακτηριστικά αυτό που έβαλε τη φωτιά στην Κρύα Βρύση θα πρέπει να λογοδοτήσει γιατί έχουμε και δύο νεκρούς» υπογράμμισε εμφανώς εξοργισμένος ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου

Η συνέντευξη ξεκίνησε με τη βαθιά θλίψη του δημάρχου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να τιθασεύσουν τις φλόγες. «Χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές που έπεσαν πάνω στη μάχη. Ήρθαν να βοηθήσουν και δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας».

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Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα του Λευτέρη Βαρδάκη για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, ο κ. Ταταράκης δεν άφησε περιθώρια για αμφιβολίες, στρέφοντας τις υποψίες του απευθείας στην εγκληματική ενέργεια. Η ταχύτητα εξάπλωσης, τα πολλαπλά μέτωπα και η χρονική στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενισχύουν την εκτίμηση της δημοτικής αρχής ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο.

Η κατάσβεση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν ή να περιορίσουν τις ρίψεις, καθώς ο κίνδυνος συντριβής λόγω των ριπών του αέρα ήταν ακραίος. Οι επίγειες δυνάμεις, μαζί με εθελοντές και κατοίκους, δίνουν μια άνιση μάχη με τις αναζωπυρώσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες που απέμειναν. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο ενημέρωσε για τη κατάσταση και του ζήτησε να επισπευθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων.

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