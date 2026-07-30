Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα καπρέζε

Υλικά



4 μεγάλες ώριμες ντομάτες



300- 400 γρ. μοτσαρέλα



1 μεγάλο ματσάκι φρέσκο βασιλικό



4- 5 κ. σ. ελαιόλαδο



Ανθό αλατιού ή θαλασσινό αλάτι



Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



Λίγες σταγόνες βαλσάμικου ή κρέμας βαλσάμικου (προαιρετικά)







Εκτέλεση



Πλύνετε τις ντομάτες και κόψτε τις σε χοντρές φέτες. Κόψτε τη μοτσαρέλα σε αντίστοιχου πάχους κομμάτια και αφήστε την για λίγα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να αναδειχθεί η κρεμώδης υφή της.



Σε μια μεγάλη πιατέλα τοποθετήστε εναλλάξ τις φέτες ντομάτας και μοτσαρέλας. Προσθέστε ανάμεσα στα κομμάτια φύλλα φρέσκου βασιλικού και ολοκληρώστε με το ελαιόλαδο, το αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.



Αφήστε τη σαλάτα να σταθεί για περίπου 10 λεπτά πριν τη σερβίρετε, ώστε οι χυμοί της ντομάτας να ενωθούν με το ελαιόλαδο και τα αρώματα του βασιλικού.



Πηγή: newsbeast.gr

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