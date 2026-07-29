Τι θα φάμε σήμερα; Κολοκυθοκεφτέδες με μυρωδικά

Υλικά



1 κιλό κολοκυθάκια, τριμμένα στον χοντρό τρίφτη



2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα



1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



1 ματσάκι δυόσμο φρέσκο, ψιλοκομμένο



1/2 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο



1/2 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο



150 γρ. φέτα θρυμματισμένη



2 αυγά



4- 5 κ. σ. αλεύρι (ή όσο χρειαστεί)



2- 3 κ. σ. φρυγανιά τριμμένη (προαιρετικά, για πιο τραγανή υφή)



Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Ελαιόλαδο για τηγάνισμα







Εκτέλεση



Τρίψτε τα κολοκύθια στον χοντρό τρίφτη, αλατίστε ελαφρά και αφήστε τα για περίπου 20 λεπτά, ώστε να αποβάλουν τα υγρά τους.



Στύψτε πολύ καλά με τα χέρια σας ή μέσα σε μια καθαρή πετσέτα, μέχρι να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία από τα κολοκυθάκια.



Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε τα κολοκύθια με τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τον δυόσμο, τον άνηθο, τον μαϊντανό, τη θρυμματισμένη φέτα, τα αυγά, το αλεύρι, τη φρυγανιά, λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Αφήστε να ξεκουραστεί για περίπου 15 λεπτά, ώστε να ενωθούν καλύτερα τα αρώματα.



Πλάστε τους κεφτέδες με τα χέρια σας, αλευρώστε ελαφρά και τηγανίστε σε καυτό ελαιόλαδο μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή υφή. Μεταφέρετε σε πιάτο στρωμένο με απορροφητικό χαρτί, ώστε να απομακρυνθεί το περιττό λάδι.



Αν προτιμάτε μια πιο ελαφριά εκδοχή, μπορείτε να τους ψήσετε στον φούρνο. Τοποθετήστε τους κολοκυθοκεφτέδες σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, ραντίστε με λίγο ελαιόλαδο και ψήστε στους 190°C για περίπου 25- 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.



Σερβίρετε τους κολοκυθοκεφτέδες ζεστούς ή χλιαρούς, συνοδεύοντάς τους με δροσερό τζατζίκι, γιαούρτι με μυρωδικά ή μια φρέσκια χωριάτικη σαλάτα.

Πηγή: newsbeast.gr

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