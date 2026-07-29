Καταγγελία πολίτη για ταλαιπωρία στο ΚΕΠ Ανδρόγεω – Προσέφυγε στον Δήμο Ηρακλείου

Καταγγελία για ταλαιπωρία που, όπως υποστηρίζει, υπέστη στο ΚΕΠ Ανδρόγεω στο κέντρο του Ηρακλείου δημοσιοποίησε πολίτης, ο οποίος αναφέρει ότι αναγκάστηκε να επισκεφθεί δύο φορές την υπηρεσία χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης κινητού τηλεφώνου του ανήλικου παιδιού του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά την πρώτη επίσκεψη προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που, όπως αναφέρει, αποδείκνυαν την ταυτότητά του και τη συγγένειά του με το παιδί. Ωστόσο, παρότι δεν υπήρχε αναμονή πολιτών, δεν εξυπηρετήθηκε και του ζητήθηκε να επιστρέψει την επόμενη ημέρα μαζί με το ανήλικο.

Όπως υποστηρίζει, κατά τη δεύτερη επίσκεψη, συνοδευόμενος από το παιδί του, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε εκ νέου, καθώς δεν είχε μαζί του το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας του ανηλίκου, αλλά μόνο φωτοαντίγραφό του.

Ο πολίτης κάνει λόγο για αδικαιολόγητη ταλαιπωρία και ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη υποβάλει επίσημη καταγγελία προς τον Δήμο Ηρακλείου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ζητώντας τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Όπως σημειώνει, στόχος της δημοσιοποίησης δεν είναι η προσωπική αντιπαράθεση, αλλά η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Αναλυτικά η καταγγελία:

Ήθελα να δημοσιοποιήσω την ταλαιπωρία που υπέστη η οικογένειά μου στο ΚΕΠ Ανδρόγεω στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης.

Προσήλθα για την πιστοποίηση κινητού τηλεφώνου του ανήλικου παιδιού μου έχοντας μαζί μου όλα τα δικαιολογητικά – έγγραφα που πιστοποιούν το άτομό μου ( εικόνα από ΑΑΔΕ , ταυτότητα , Οικογ.Κατάσταση και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του παιδιού μου ) Παρότι δεν υπήρχε κανένας πολίτης σε αναμονή δεν εξυπηρετήθηκα και μου ζητήθηκε να επιστρέψω την επόμενη ημέρα 28/07/2026 μαζί με το παιδί αυτή την φορά.

Την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκα με το παιδί μου , όμως επειδή δεν είχαμε μαζί μας το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας αλλά μόνο το φωτοαντίγραφο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και πάλι .

Ως πολίτης αισθάνομαι ότι υπέστη αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για μια διαδικασία που θα έπρεπε να διεκπεραιώνετε με σαφή ενημέρωση , σεβασμό και συνέπεια .

Για το λόγο αυτό έχω υποβάλει επίσημη καταγγελία προς τον Δήμο Ηρακλείου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ζητώντας να διερευνηθεί το περιστατικό και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Σκοπός της δημοσιοποίησης δεν είναι η προσωπική αντιπαράθεση αλλά η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η αποφυγή παρόμοιων περιστατικών

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