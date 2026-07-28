Η Ντακότα Τζόνσον μεταμορφώνεται σε Μέριλιν Μονρόε

Τη Μέριλιν Μονρόε θα υποδυθεί η Ντακότα Τζόνσον αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, στη νέα ταινία Flesh Impact, σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζιλενχαλ.







Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου από την αυτοκινητοβιομηχανία Genesis, η οποία συνεργάζεται με την Τζίλενχαλ για την παραγωγή της ταινίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εμβληματικής σταρ.







Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η Ντακότα Τζόνσον θα ενσαρκώσει τη Μονρόε στην κορυφή της δόξας της, ενώ η Έλεν Μπέρστιν θα υποδυθεί μια διαφορετική εκδοχή της ηθοποιού, «τη Μέριλιν που ο κόσμος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει». Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν αποτυπώνεται η μεγάλη ομοιότητα της Τζόνσον με την αείμνηστη ηθοποιό.

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