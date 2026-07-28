Εγκαίνια για το ανανεωμένο κατάστημα Νέας Εμπειρίας της CrediaBank στα Χανιά

Η CrediaBank εγκαινίασε στα Χανιά (Ανδρέα Παπανδρέου 11-13) το τρίτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη, παρουσιάζοντας στους πελάτες της το νέο μοντέλο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, που συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση με τη χρήση της τεχνολογίας.



Στο ανανεωμένο κατάστημα, η τεχνολογία αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Οι χώροι συναλλαγής που καταργούν το παραδοσιακό γκισέ, συνδυάζονται με τεχνολογικές λύσεις όπως η αναγνώριση του πελάτη με χρήση τραπεζικής κάρτας κατά την είσοδο και τα μηχανήματα TCR (Teller Cash Recycler) στο ταμείο. Το κατάστημα φιλοξενεί επίσης ένα καινοτόμο σύστημα διαδραστικής εμπειρίας ψηφιακής αναζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με φυσικά αντικείμενα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).



Οι άνθρωποι της τράπεζας βρίσκονται δίπλα στον πελάτη από το προσωπικό καλωσόρισμα του Welcome Manager, έως τη συνεργασία στους ανοικτούς χώρους ή στις αίθουσες συνάντησης (meeting rooms) του καταστήματος.

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Το νέo κατάστημα έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εξυπηρέτησης πελατών με αναπηρία ή/και διαφορετικές ανάγκες εξυπηρέτησης: Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης νοηματικής γλώσσας για άτομα με ακουστική αναπηρία σε συνεργασία με την Evenly, κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη ατόμων με νευροδιαφορετικότητα και κινητική αναπηρία, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης σε βασικά έγγραφα σε εκτύπωση Braille, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο προσβασιμότητας και ίσης μεταχείρισης.

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Το κατάστημα λειτουργεί με γνώμονα τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει προέρχεται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές μέσω του παρόχου ενέργειας.



Πέρα από τις υποδομές, οι χώροι αποπνέουν φιλοξενία: Κεράσματα και καφές για τους επισκέπτες, δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και χώροι αναμονής για κατοικίδια. Οι πόρτες όλων των καταστημάτων της CrediaBank είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, ενώ τα ταμεία λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του τραπεζικού ωραρίου.

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Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώνου Τίτος, η βουλευτής Χανίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Αντιπεριφερειαρχής Π.Ε. Χανίων, κ. Νικόλαος Καλογερής, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο Δήμαρχος Σφακιών, κ. Ιωάννης Ζερβός, ο Δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου, κ. Αντώνης Περράκης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Χανίων κ. Αναστάσιος Αλόγλου, η Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, κα. Αγάπη Μικρού, ο Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Χανίων, κ. Γεώργιος Δαφέρμος και ο Πρόεδρος ΤΕ.ΜΑΡΚΤ ΑΤΕ, Κωνσταντίνος Καλογερής.



Η CrediaBank διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Κρήτη με 16 καταστήματα, 1 επιχειρηματικό κέντρο και 2 κτίρια διοίκησης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

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