Ηράκλειο: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους "8" - Διώξεις για συμμορία, ζωοκλοπές και εκβιασμούς

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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των οκτώ συλληφθέντων που οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα δεδομένα της δικογραφίας διαφοροποιούνται, καθώς η αρχική κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης υποβάθμίστηκε νομικά σε σύσταση συμμορίας.

Παρά την αλλαγή αυτή, το κατηγορητήριο παραμένει βαρύ. Σε βάρος των οκτώ ανδρών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συνολικά 13 αδικήματα. Οι κατηγορίες αποδίδονται είτε στο σύνολο των εμπλεκομένων είτε εξατομικευμένα, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής του καθενός.

Το προφίλ των αδικημάτων

Η δράση της ομάδας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων, με επίκεντρο την αγροτική και κτηνοτροφική ζωή της περιοχής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται: Σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβιασμοί και πρόκληση αγροτικών ζημιών, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις), παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το χρονικό της εξάρθρωσης

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη των δραστών ξεκίνησε μετά από συντονισμένη και πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών αρχών στην ενδοχώρα του νομού.

Η επιχείρηση οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των οκτώ ανδρών, οι οποίοι πλέον καλούνται να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για τη σωρεία των αδικημάτων που τους αποδίδονται.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

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