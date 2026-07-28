Δήμου Ηρακλείου: Απένειμε τα Πιστοποιητικά για τους συμμετέχοντες στα Μαθήματα Ψηφιακής Εκπαίδευσης Ηλικιωμένων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κατσαμπά η εκδήλωση απονομής των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης των μαθημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων «Όλοι Digital» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου.



Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα Αρχοντάκη, η οποία απένειμε τα πιστοποιητικά στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο των μαθημάτων, συγχαίροντάς τους για το ενδιαφέρον, τη συνέπεια και το κέφι με το οποίο συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.



Το Πρόγραμμα «Όλοι Digital» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου, σχεδιάστηκε με στόχο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους πολίτες να εξοικειωθούν με τις βασικές ψηφιακές λειτουργίες που έχουν πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας: από τη χρήση smartphone και υπολογιστή, μέχρι την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη χρήση εφαρμογών επικοινωνίας και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η ψηφιακή ενδυνάμωση της τρίτης ηλικίας αποτελεί σήμερα μια αναγκαιότητα, καθώς η καθημερινή ζωή -από τις συναλλαγές με δημόσιους φορείς μέχρι την επικοινωνία με οικεία πρόσωπα- μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο. Η εξοικείωση με αυτές τις λειτουργίες ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή και την καθημερινή αυτοπεποίθηση των ηλικιωμένων, μειώνοντας τον κίνδυνο του ψηφιακού αποκλεισμού.



Ο Δήμος, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανταπόκριση και τη θετική εμπειρία που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες, εκφράζει την πρόθεσή του να συνεχίσει τα Μαθήματα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος «Όλοι Digital». Η συνέχεια αυτή θα αξιοποιήσει τόσο το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος, όσο και την πολύτιμη εμπειρία των ηλικιωμένων που ήδη παρακολούθησαν τα μαθήματα, οι οποίοι θα κληθούν να λειτουργήσουν ως μέντορες για τους επόμενους κύκλους εκπαίδευσης, μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις τους σε νέους συμμετέχοντες. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου επενδύει σε ένα βιώσιμο μοντέλο διά βίου μάθησης, το οποίο στηρίζεται στην αλληλεγγύη και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των πολιτών της τρίτης ηλικίας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας.

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