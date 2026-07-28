Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τους πυροβολισμούς στη Βιάννο

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου, οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ορεινά του Δήμου Βιάννου τις προηγούμενες ημέρες.

Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα κρίθηκε ότι πρέπει να προφυλακιστούν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την προανακριτική διαδικασία αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα σοβαρά.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ημέρες σε απομονωμένη ορεινή περιοχή της Βιάννου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας 29χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας 21 και 29 ετών, οι οποίοι είναι συγγενείς μεταξύ τους. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το όχημα του 29χρονου έφερε δεκάδες ίχνη από βολίδες, γεγονός που ενίσχυσε τη βαρύτητα της υπόθεσης.



Οι δύο κατηγορούμενοι, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι δεν ήταν εκείνοι που επιτέθηκαν πρώτοι, αλλά ότι ο 29χρονος άνοιξε πυρ εναντίον τους. Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί είχαν ως αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει στη σύλληψη και των τριών εμπλεκομένων, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις.

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