Δίκη για τον θάνατο του Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» ισχυρίστηκε και ο δεύτερος ψαράς

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας απολογήθηκε και ο δεύτερος ψαράς ο οποίος μαζί με τον μικρότερο αδελφό του κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη στις 24/1/2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Σήμερα, ο δεύτερος κατηγορούμενος -όπως και χθες ο πρώτος- στην απολογία του αρνήθηκε κάθε κατηγορία και υποστήριξε ότι μαζί με τον αδελφό του επέστρεψαν από το ψάρεμα το Σάββατο, μία ημέρα πριν χάσει τη ζωή του ο Σήφης Βαλυράκης και την επόμενη ημέρα ήταν συνεχώς στο σπίτι του.

Χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενος στην απολογία τόνισε: «Είμαστε αθώοι. Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα, όπως σας είπε και ο αδερφός μου. Θέλαμε να πάμε για ψάρεμα, γιατί δεν είχε πάει καλά η ψαριά, αλλά είχε καιρό και έτσι δεν βγήκαμε. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα».

Σε ερώτηση της έδρας του δικαστηρίου, γιατί σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας είχε μιλήσει για κυνήγι χωρίς να έχει πάρει μαζί του κυνηγετικά όπλα, ο κατηγορούμενος απάντησε: «Είπα αρχικά κυνήγι, γιατί θα έδειχνα στο γιο μου ότι δεν θα μπορούσαμε να κυνηγήσουμε. Γι' αυτό και δεν πήραμε και όπλα».

Εισαγγελέας της έδρας: Ο βασικός μάρτυρας όταν είπε ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με το κοντάρι να χτυπά το Βαλυράκη θυμάστε ποιον έδειξε από τους δυο σας;

Κατηγορούμενος: Τον αδερφό μου, τον ψηλό.

Εισαγγελέας: Ποιος οδηγεί το σκάφος συνήθως;

Κατηγορούμενος: Ο αδερφός μου.

Εισαγγελέας: Αυτός που οδηγεί το σκάφος μπορεί να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει και να καυγαδίζει;

Κατηγορούμενος: Όχι, αφού είναι μέσα στο σκάφος.

Νέα στοιχεία προσκομίστηκαν

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων προσκόμισε στο δικαστήριο ένα βίντεο και φωτογραφίες από την επόμενη ημέρα την 25η /1/2021 στις 11:52 το πρωί, όπου φαίνεται το σκάφος των δύο ψαράδων να είναι ελλιμενισμένο με την πρύμνη και τα δίχτυα τους να είναι απλωμένα.

Μάλιστα, η δικηγόρος των ψαράδων ανέφερε ότι από υπερασπιστικό λάθος το οπτικό υλικό δεν προσκομίστηκε νωρίτερα στο δικαστήριο, επισημαίνοντας: «Φαίνεται το αλιευτικό καταφύγιο και το σκάφος με τα δίχτυα απλωμένα, όπως τα έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος. Το έχει τραβήξει ο γιος του».

Στο σημείο αυτό οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη αντέδρασαν και χαρακτήρισαν «αστειότητες» τα περί υπερασπιστικού σφάλματος, ενώ άφησαν αιχμές ακόμα και για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω αν είναι υπερασπιστικό σφάλμα ή τέχνασμα. Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες. Ποιος το τράβηξε;» και ο κατηγορούμενος ψαράς με έκφραση απορίας στο πρόσωπο απάντησε: «Το παιδί κατέβηκε στο λιμάνι όταν εμείς ήμασταν στο σπίτι». Πάντως, το νέο οπτικό υλικό που προσκομίστηκε από τους συνηγόρους των ψαράδων θα εξεταστεί στο σύνολό του (επισκοπηθεί) από το δικαστήριο.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών κήρυξε το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και διέκοψε για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να αγορεύσει ο εισαγγελέας της έδρας.

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