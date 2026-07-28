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ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γαλλία: Βρέθηκαν οι σοροί πέντε βρεφών σε σπίτι ζευγαριού - Μέσα σε χαρτόκουτα

Αστυνομία στη Γαλλία
clock 14:50 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι αστυνομικοί στην Οράνζ της Γαλλίας, αντίκρισαν ένα μακάβριο θέαμα όταν εντόπισαν τις σορούς πέντε βρεφών μέσα στο σπίτι ενός ζευγαριού.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα λείψανα των βρεφών σε χαρτόκουτα κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του ζευγαριού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μία ημέρα αφότου η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην έρευνα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ η εισαγγελία της Καρπεντρά δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο.

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