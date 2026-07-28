Εθελοντική αιμοδοσία στα Κάτω Καλέσσα – Κάλεσμα προσφοράς ζωής την Κυριακή 2 Αυγούστου

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Το Πνευματικό Κέντρο Καλεσσών απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου, από τις 10:00 έως τις 13:30, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ στα Κάτω Καλέσσα, στην κεντρική πλατεία.

Η δράση αποτελεί έναν θεσμό που πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο και στηρίζεται διαχρονικά στην ανταπόκριση δεκάδων εθελοντών αιμοδοτών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και στην κάλυψη αναγκών συνανθρώπων μας.

Με το σύνθημα ότι «μια φιάλη αίμα μπορεί να σώσει έως και τρεις ανθρώπινες ζωές», οι διοργανωτές καλούν όλους όσοι μπορούν να προσφέρουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί μια πολύτιμη πράξη αλληλεγγύης, καθώς η ανάγκη για αίμα είναι διαρκής και αφορά όλους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Υπάρχουν δώρα που αγοράζονται. Υπάρχουν όμως και δώρα που δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά αξίζουν τα πάντα.

Μία φιάλη αίμα μπορεί να σώσει έως και 3 ανθρώπινες ζωές. Ένα μικρό μέρος από τον χρόνο σου μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη ελπίδα για κάποιον που δίνει τη δική του μάχη.

Το Πνευματικό Κέντρο Καλεσσών σας προσκαλεί στην Εθελοντική Αιμοδοσία, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, από 10:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ., στην αίθουσα του ΚΑΠΗ στα Κάτω Καλέσσα (κεντρική πλατεία).

Για ακόμη μία φορά, συνεχίζουμε μια όμορφη παράδοση που πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο και έχει αγκαλιαστεί από δεκάδες εθελοντές αιμοδότες. Γιατί η δύναμη μιας κοινότητας φαίνεται στις στιγμές που προσφέρει, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.

Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα χρειαστεί αίμα. Όλοι όμως μπορούμε να γνωρίζουμε ότι, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα υπάρχει κάποιος άγνωστος άνθρωπος που θα έχει ήδη προσφέρει.

Μη μένεις θεατής. Γίνε εσύ αυτός ο άνθρωπος! Γίνε ο λόγος που κάποιος θα συνεχίσει να ζει!

Η μεγαλύτερη πράξη αγάπης κυλά στις φλέβες σου. Μοιράσου την!

Σε περιμένουμε!



Γιατί η ζωή συνεχίζεται χάρη στην προσφορά.



Γιατί η ελπίδα κυλά στις φλέβες όλων μας.



Γιατί η πιο πολύτιμη προσφορά... είναι αυτή που χαρίζεται από καρδιάς.

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