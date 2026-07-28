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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια με πάνω από 130 άτομα

μετανάστες
clock 07:19 | 28/07/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στα νότια του Ηρακλείου, με συνολικά 134 ανθρώπους να εντοπίζονται σε λέμβους.

Το πρώτο περιστατικό αφορούσε 35 άνδρες από το Σουδάν, ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι. Οι διασωθέντες έφτασαν νωρίς το πρωί στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και καταγράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία εντοπίστηκαν ακόμη 99 μετανάστες νότια του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, μεταξύ τους βρίσκονταν 48 υπήκοοι Σουδάν, 28 από την Αίγυπτο, 11 από την Αιθιοπία, δύο από την Ερυθραία και δέκα από το Μπαγκλαντές. Στην ομάδα περιλαμβάνονταν επίσης 12 ανήλικοι, ενώ ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

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