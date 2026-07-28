Φωτιά στην Αληθινή: Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις - Υψηλός ο κίνδυνος σήμερα

Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φαιστού, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο σημείο βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και δύο ομάδες της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)

Οι πυροσβέστες έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες, επιχειρώντας κάτω από δύσκολες συνθήκες, ώστε να περιορίσουν γρήγορα το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, καθώς για σήμερα στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει χαρακτηριστεί κατηγορίας 3, δηλαδή υψηλός.

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Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο.

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