Κρήτη - τροχαία: Χάνονται στην άσφαλτο οι νέοι - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται φέτος στα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, καθώς από την Πρωτοχρονιά έως και τις 27 Ιουλίου έχουν χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι στην άσφαλτο, έναντι 15 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Πρόκειται για αύξηση που αγγίζει το 47%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α.), Γιάννης Λιονάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη στο Ράδιο Κρήτη.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι από τους 22 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους φέτος, οι οκτώ ήταν ηλικίας κάτω των 25 ετών,.

Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 8 θάνατοι, στα Χανιά 6, στο Ρέθυμνο 5 και στο Λασίθι 3.Τα στοιχεία αποτυπώνουν και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φετινών δυστυχημάτων. Από τους 22 νεκρούς, οι 19 ήταν άνδρες και οι τρεις γυναίκες, ενώ πέντε θύματα ήταν ηλικίας άνω των 70 ετών. Ως προς τα αίτια και το είδος των δυστυχημάτων, καταγράφηκαν 11 θανατηφόρες συγκρούσεις οχημάτων, οκτώ θανατηφόρες εκτροπές και τρεις παρασύρσεις πεζών.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική κατανομή των δυστυχημάτων. Σύμφωνα με τον κ. Λιονάκη, εννέα θάνατοι σημειώθηκαν ημέρα Πέμπτη, ενώ αρκετά σοβαρά τροχαία καταγράφονται τις πρώτες πρωινές ώρες . Συγκεκριμένα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο χρονικό διάστημα από τις 3 έως τις 6 τα ξημερώματα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η συχνότητα των τροχαίων και μεταξύ 6 και 9 το πρωί.

Σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, η μεγάλη πλειονότητα των θανατηφόρων δυστυχημάτων σημειώθηκε στο επαρχιακό δίκτυο, όπου έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. Πέντε θάνατοι καταγράφηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενώ τρεις σημειώθηκαν εντός αστικών περιοχών .

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(Ο Γιάννης Λιονάκης)

Τα δύο πιο πρόσφατα θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, ενώ λίγες ώρες αργότερα ένας νεαρός άνδρας μόλις 25 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις Γούρνες, προσθέτοντας ακόμη δύο ονόματα στη μακρά λίστα των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη.

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