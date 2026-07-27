Θεοδωρικάκος για καύσιμα: Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση μέτρων

«Δεν είμαστε θεατές. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο.

O κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε πως μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, προσθέτοντας ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο, καθώς και νέα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε, επίσης, ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων.

Όπως εξήγησε οι μειώσεις θα αφορούν τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, με τη συλλογή των σχετικών κωδικών να είναι ήδη σε εξέλιξη και τις ανακοινώσεις να αναμένοντι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται» σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

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