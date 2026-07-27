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Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της

πατουλίδου
clock 13:00 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Βούλα Πατουλίδου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον σύζυγό της, Δημήτρη, που έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης δημοσίευσε μία παλιά φωτογραφία τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και σημείωσε πως της λείπει ιδιαίτερα η φωνή, το βλέμμα του και η ασφάλεια που ένιωθε μαζί του

«Περίμενες να περάσει η γιορτή μου για να με αποχαιρετήσεις... Ένας χρόνος..… Κι όμως υπάρχουν μέρες που ο χρόνος μοιάζει να μην έκανε ούτε ένα βήμα. Μου λένε να είμαι δυνατή. Δεν ξέρουν πως η δύναμη δεν είναι να μη λυγίζεις. Είναι να ξυπνάς κάθε πρωί, να φοράς ένα χαμόγελο που δεν νιώθεις και να συνεχίζεις, ενώ μέσα σου έχει γκρεμιστεί ολόκληρος ο κόσμος. Δεν μου λείπουν τα μεγάλα. Μου λείπουν τα μικρά. Η φωνή σου. Το βλέμμα σου. Η σιγουριά πως, ό,τι κι αν γινόταν, στο τέλος της ημέρας υπήρχε ένα σπίτι… κι εσύ. Ξέρεις ποιο είναι το παράλογο; Ότι ο κόσμος συνεχίζει. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο. Τα φανάρια ανάβουν και σβήνουν. Οι εποχές αλλάζουν. Κι εγώ προσπαθώ να μάθω πώς γίνεται να αναπνέεις όταν σου λείπει ο άνθρωπος που ήταν η ανάσα σου», έγραψε στην ανάρτηση.

A post shared by Voula Patoulidou (@voulapatoulidou)

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