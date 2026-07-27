Μαγεύει η Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δείτε το «Φεγγάρι του Ελαφιού» στον ουρανό

Η Πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού» («Buck Moon»), θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό μέσα στην εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος του Ιουλίου είναι η δεύτερη από τις τρεις πανσελήνους του καλοκαιριού και θα κορυφωθεί την Τετάρτη (29/7), στις 17:36 [ώρα Ελλάδας]. Παρότι τη στιγμή της απόλυτης κορύφωσης το φεγγάρι θα βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα, θα φαίνεται ολόγιομο με γυμνό μάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι λάτρεις της Αστρονομίας δεν θα χάσουν το θέαμα. Το φεγγάρι θα δείχνει σχεδόν πλήρες τόσο την Τρίτη (28/7) όσο και την Τετάρτη (29/7), δίνοντας δύο ευκαιρίες παρατήρησης.

Η Πανσέληνος του Ιουλίου και πότε θα τη δούμε

Η κορύφωση της πανσελήνου τοποθετείται στις 29 Ιουλίου. Στην Ελλάδα, η καλύτερη στιγμή για να τη θαυμάσει κανείς είναι οι νυχτερινές ώρες της Τρίτης (27/9) και της Τετάρτης (28/7), όταν ο δίσκος του φεγγαριού θα φαίνεται γεμάτος. Δεν απαιτείται κανένας ειδικός εξοπλισμός, καθώς το φαινόμενο είναι ορατό με γυμνό μάτι από κάθε σημείο με καθαρό ουρανό.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Όπως και οι υπόλοιπες πανσέληνοι μέσα στη χρονιά, έτσι και αυτή πήρε το όνομά της από γεγονότα της φύσης που συμβαίνουν την ίδια περίοδο. Οι πανσέληνοι απέκτησαν παρατσούκλια σε διάφορα μέρη του κόσμου, καθώς οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούσαν για να μετρούν τον χρόνο και να παρακολουθούν την εναλλαγή των εποχών.

Η ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού», λοιπόν, συνδέεται με την εποχή του χρόνου κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν γρήγορα νέα κέρατα.

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