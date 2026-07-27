Τουμασάτου: «Υπάρχει πολύς θυμός στην ελληνική κοινωνία. Bαδίζουμε σε βάλτο, αυτά είναι γελοιότητες»

Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και μίλησε για τη σημερινή κοινωνία, εκφράζοντας την άποψή της τόσο για την εικόνα που παρουσιάζει όσο και για τον ρόλο των media.

Πώς βλέπετε τους Έλληνες σήμερα;

Πολύ κουρασμένους και όλο αυτό βγαίνει σε κατάθλιψη και νεύρα. Πολλά τα σκάνδαλα και τα χρήματα τα παίρνουν οι κατέχοντες την εξουσία και τα δικά τους κομματικά παιδιά, αν και πλέον βλέπουμε ότι αυξήσεις μισθών γίνονται και στους παπάδες. Μήπως να γίνουμε ιερείς; Η ελληνική οικογένεια έχει γονατίσει από τα έξοδα, οι γονείς βλέπουν τους μισθούς τους να εξανεμίζονται μέχρι τα μισά του μήνα. Τα έξοδα είναι πιο πολλά από τα έσοδα πια. Υπάρχει πολύς θυμός στην ελληνική κοινωνία και δικαίως. Τι έχει γίνει με τις 57 ψυχές στα Τέμπη;

Κάναμε έναν σιδηρόδρομο, βάλαμε και δυο τρένα και όπου βγει; Πως τον στελεχώσαμε, με ποιους και πως τον συντηρούμε; Θα αποδοθεί δικαιοσύνη; Τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Τι συναλλαγές έγιναν κάτω από το τραπέζι; Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τη φαντασία, τα όρια, τα προσχήματα. Δρόμοι να βαφτίζονται χωράφια; Να μην υπάρχουν πρόβατα και να δηλώνονται ότι υπάρχουν; Δεν μιλάμε ότι δηλώθηκαν κάποια παραπάνω, δηλώθηκαν ζώα ανύπαρκτα! Αυτά είναι γελοιότητες, είναι χάλια.

Δεν είναι υπερβολή. Είναι ντροπή. Έγινε κανονικότητα, ανύπαρκτο κοπάδι ζώων. Αν δεν τελειώσει αυτό το πελατειακό κομματικό ρουσφέτι στη χώρα, θα γινόμαστε συνεχώς ρεζίλι στο εξωτερικό. Ο κόσμος δεν αντέχει πολιτικά άλλο αυτή τη διάβρωση.

Δηλαδή που βαδίζουμε;

Μέσα σε βάλτο. Πατάμε μέσα σε κινούμενο βάλτο, για να χρησιμοποιήσω και τον τίτλο της παράστασης. Είναι όπως στο έργο μας τα πράγματα. Οι πάντες κρύβονται, αλλά τα φώτα είναι στραμμένα στη δεξίωση και σιγά σιγά όλα βγαίνουν στη φόρα. Αλλά στην Ελλάδα, στην πολιτική και στην προσωπική μας ζωή, όπως στον γάμο του υπουργού, αυτό που μας νοιάζει είναι το φαίνεσθαι, όχι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, αν είμαστε δυνατοί, πλούσιοι, το στάτους.

Ο υπουργός στο έργο μας είναι εντελώς ψυχρός, ραδιούργος, δαιμόνιος, η γυναίκα του είναι ακόμα πιο ρομαντική, πιστεύει ακόμα στον γάμο τους και θαυμάζει την άνδρα της. Υπάρχουν και αυτοί που εθελοτυφλούν.

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