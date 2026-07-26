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Τιτανικός: Επιστολή επιβάτη που γράφτηκε τέσσερις ημέρες πριν από το ναυάγιο βγαίνει σε δημοπρασία

τιτανικός
clock 20:00 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια επιστολή που γράφτηκε από επιβάτη του Τιτανικού λίγες μόλις ημέρες πριν από το τραγικό ναυάγιο του πλοίου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο δημοπρασίας, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησής της να φτάνει έως και τις 35.000 αγγλικές λίρες.

Η επιστολή φέρει την ημερομηνία 10 Απριλίου 1912 και συντάχθηκε από τον Χένρι Πράις Χότζες, ο οποίος ταξίδευε με τον Τιτανικό έχοντας προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Ο επιβάτης, με αριθμό 250643, είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από το Σαουθάμπτον, έχοντας καταβάλει 13 λίρες για εισιτήριο δεύτερης θέσης, καθώς σκόπευε να επισκεφθεί την οικογένειά του στη Βοστώνη.

Αποστολέας της επιστολής ήταν ο ίδιος ο Χότζες, ο οποίος απευθυνόταν στον φίλο του Έκτορ Γιανγκ, μέλος του Συντηρητικού Συνδέσμου Νιούταουν στο Σαουθάμπτον. Το γράμμα ταχυδρομήθηκε από το Κουίνσταουν, την πόλη που ήταν γνωστή με αυτή την ονομασία πριν μετονομαστεί σε Κομπ και αποτέλεσε το τελευταίο λιμάνι στο οποίο σταμάτησε ο Τιτανικός πριν ανοίξει την πορεία του στον Ατλαντικό.

Μέσα στις γραμμές της επιστολής, ο Χότζες περιγράφει με αισιοδοξία τις πρώτες ημέρες του ταξιδιού. Αναφέρεται στον καλό καιρό, στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο πλοίο και στις δραστηριότητες των επιβατών, χωρίς φυσικά να γνωρίζει ότι μόλις λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα θα ακολουθούσε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην ιστορία.

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