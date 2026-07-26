ΚΥΡ.26 Ιου 2026 21:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Πετρούνιας: Η φωτογραφία με τις κόρες του στην παραλία

πετρούνιας
clock 20:00 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο  Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, και τις δύο κόρες τους. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης ποζάρει χαμογελαστός στον φακό, σε μια selfie που τράβηξε ο ίδιος, ενώ στο φόντο διακρίνονται οι κόρες του να απολαμβάνουν την ηλιόλουστη ημέρα στην παραλία.

«Ημέρα ξεκούρασης χαλαρώνοντας με τα κορίτσια μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας.

πετρουνιας

Διαβάστε επίσης 

Διακοπές για τον Τζέισον Στέιθαμ με τη Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο παιδιά τους

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της Τζένης Καρέζη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λευτέρης Πετρούνιας Κορες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis