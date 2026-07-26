Πετρούνιας: Η φωτογραφία με τις κόρες του στην παραλία

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, και τις δύο κόρες τους. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης ποζάρει χαμογελαστός στον φακό, σε μια selfie που τράβηξε ο ίδιος, ενώ στο φόντο διακρίνονται οι κόρες του να απολαμβάνουν την ηλιόλουστη ημέρα στην παραλία.

«Ημέρα ξεκούρασης χαλαρώνοντας με τα κορίτσια μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας.

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