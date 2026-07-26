Ηράκλειο: Erasmus+ στο Δουβλίνο για το 5ο Δημοτικό Νέας Αλικαρνασσού

Εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού συμμετείχαν σε πρόγραμμα Erasmus+ KA122 στο Δουβλίνο, εστιάζοντας στην παιδαγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Η επιμόρφωση, που διοργανώθηκε από την Europass Teacher Academy, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και στη διάχυση γνώσεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων της σχολικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση του σχολείου:

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA122, τρεις εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού συμμετείχαν σε επιμορφωτική κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε από τις 28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2026 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα «The Digital Educator: Introduction to 21st Century Digital Education», το οποίο υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy. Η επιμόρφωση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ψηφιακής εκπαίδευσης, στην παιδαγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και στη δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στη σχολική τάξη.

Ιδιαίτερη σημασία είχε, επίσης, η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που ενίσχυσε τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη δικτύωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον χώρο της εκπαίδευσης.

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Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Ιρλανδίας, επισκεπτόμενοι σημαντικά μνημεία και ιστορικούς χώρους του Δουβλίνου, συνδυάζοντας τη μάθηση με την πολιτιστική εμπειρία.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν θα αξιοποιηθούν μέσα από δράσεις διάχυσης προς τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη σχολική κοινότητα, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του σχολείου.

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Η συμμετοχή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού στο πρόγραμμα Erasmus+ επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή του στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην καινοτομία και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού και εξωστρεφούς σχολείου, που επενδύει στη γνώση και στις ευρωπαϊκές συνεργασίες προς όφελος των μαθητών του.

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