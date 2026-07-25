Κρήτη: Κρίσιμες ώρες για το 2χρονο παιδί που ανασύρθηκε από πισίνα - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ιδιωτικής κατοικίας στον Καβρό Χανίων, κοντά στη Γεωργιούπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν σήμανε συναγερμός στις αρχές. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες ανάνηψης, καταφέρνοντας να επαναφέρουν το παιδί.

Αρχικά το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με απόφραξη αγωγού, όπου οι γιατροί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στη σταθεροποίησή του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, παρά το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, καθώς ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο χρόνος που φέρεται να παρέμεινε χωρίς αισθήσεις μέσα στο νερό.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

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