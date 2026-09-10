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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η συνέντευξη Τύπου των Συλλόγων Γονέων της πρώην Ακαδημίας

πρώην ακαδημία
clock 20:26 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 11:30, μεταφέρεται η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου των Συλλόγων Γονέων των 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, στον χώρο του σχολείου.

Η αναβολή αποφασίστηκε λόγω των αυριανών κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας στα σχολεία όπου θα βρεθεί η υπουργός Παιδείας, στις οποίες θα συμμετάσχουν και μέλη των Συλλόγων.

Όπως αναφέρει η Πρώην Ακαδημία - Σύλλογοι Γονέων:

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας, ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ πως η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου των δύο Συλλόγων Γονέων της πρώην Ακαδημίας (53ο και 54ο Δημοτικά Σχολεία) θα πραγματοποιηθεί



τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 11:30 στον χώρο του σχολείου.

Η αναβολή κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή στα σχολεία που θα βρίσκεται η υπουργός Παιδείας. Στις διαμαρτυρίες θα συμμετάσχουν και μέλη των Συλλόγων μας

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