Ηράκλειο: Οριστικό "ναυάγιο" στο έργο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας – Ξεσπούν οι γονείς

Έντονο κύμα οργής επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου, καθώς ένα από τα πιο κρίσιμα έργα σχολικής στέγης στην πόλη οδηγείται σε επίσημο ναυάγιο.

Μετά από τέσσερα χρόνια αναμονής και εννέα διαδοχικές παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου διακόπτει οριστικά το έργο στατικής ενίσχυσης στο συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αφήνοντας ένα από τα κτίρια ως ένα «επικίνδυνο κουφάρι» στα μπετά να χάσκει πάνω από τα κεφάλια των μαθητών.

Η εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας, χωρίς την ολοκλήρωση των εργασιών, αφήνει έκθετη τη δημοτική αρχή, με τους Συλλόγους Γονέων να περνούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις και να παραχωρούν συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή στις 10 π.μ., αμέσως μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, απαιτώντας άμεσες λύσεις και ασφάλεια για τα παιδιά τους.

Η ανακοίνωση των Συλλόγων Γονέων 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων

Μετά από τέσσερα χρόνια και… εννιά παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας. Το έργο διακόπτεται, στη μέση της εργολαβίας, ομολογώντας την πλήρη αποτυχία της δημοτικής αρχής στο θέμα της σχολικής μας στέγης.

Image

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ενώ το τρίτο από τα τέσσερα κτίρια του συγκροτήματος παραμένει ένα επικίνδυνο κουφάρι (στην ίδια κατάσταση που ήταν και στον περσινό αγιασμό) οι σύλλογοι γονέων απαιτήσαμε απαντήσεις και λύσεις. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στην Τεχνική Υπηρεσία ο αντιδήμαρχος και τα στελέχη του Δήμου μας ενημέρωσαν πως η σύμβαση με τον ανάδοχο (Λυδάκης Κατασκευαστική), ολοκληρώνει το οικονομικό της αντικείμενο. Όχι όμως κλείνοντας το τρίτο από τα τέσσερα κτίρια, (της οδού Σγουρομαλλίνης) αλλά αφήνοντάς το στα μπετά, να χάσκει πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας.

Τώρα μας υπόσχονται την εκπόνηση νέας… «μελέτης – σκούπας», και κατόπιν νέα προκήρυξη, νέο διαγωνισμό, νέες πιθανές ενστάσεις και εγκατάσταση νέου εργολάβου – αναδόχου (πιθανώς και του ίδιου;) για να ολοκληρώσει αυτά που έμειναν στη μέση. Στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για άλλους 6-10 μήνες απραξίας σε μια σχολική κοινότητα που φέτος για 5η χρονιά θα ξεκινήσει μαθήματα σε εργοτάξιο με οικίσκους. Ανακοινώνουν τώρα τη διακοπή ενός έργου που ουσιαστικά έχει διακοπεί εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο. Τότε προς τι οι συνεχείς παρατάσεις; Προς τι οι συνεχείς διαβεβαιώσεις και ο εμπαιγμός προς τη σχολική μας κοινότητα;

Ακόμα όμως και η νέα μελέτη – σκούπα, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που μας ταλαιπώρησαν στην πορεία του έργου μέχρι σήμερα. Χωρίς εγγυήσεις για αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης στα δύο κτίρια που απομένουν και κυρίως χωρίς να περιλαμβάνουν την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, δέσμευση που έχει αναλάβει από το 2024 ο ίδιος ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός απέναντι στη σχολική μας κοινότητα. Δέσμευση που τώρα πετιέται στο καλάθι των αχρήστων.

Image

Ξανά χωρίς θέρμανση και χωρίς κλιματισμό

Πέρυσι τον χειμώνα το μισό σχολείο έμεινε χωρίς θέρμανση και χωρίς κλιματισμό. Ετσι ξεκινάμε και φέτος. Η αντλία θερμότητας που αγοράστηκε και τοποθετήθηκε τον Μάιο του 2024, παραμένει δυόμισι χρόνια τώρα χωρίς ηλεκτρική σύνδεση και τα παιδιά μας ζεσταίνονταν με θερμοπομπούς, ενώ άνοιξη και φθινόπωρο η ζέστη είναι αφόρητη αφού χωρίς την αντλία δεν λειτουργούν και τα fan coils που τοποθετήθηκαν. Στη συνάντηση, οι υπηρεσιακοί και ο αντιδήμαρχος μας υποσχέθηκαν πως φέτος (μετά τον Οκτώβριο) θα συνδεθεί επιτέλους το ρεύμα αλλά με το άνοιγμα του σχολείου το καλύτερο που μπορούν να κάνουν -χωρίς ούτε και για αυτό να δεσμευτούν - είναι να βάλουν ανεμιστήρες.

Κορυφαία έκφανση της απραξίας του Δήμου Ηρακλείου είναι η αδυναμία τους ακόμα και να ανοίξουν μια δεύτερη είσοδο στο σχολείο, που παρανόμως λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο χωρίς εναλλακτική προσέλευσης και αποχώρησης για τα 300 παιδιά. Εδώ και δύο χρόνια μας υπόσχονται την απομάκρυνση του κλειστού περιπτέρου ώστε να γίνει διαπλάτυνση της δεύτερης εισόδου επί της Λ. Ακαδημίας (Α. Παπανδρέου). Μετά από τόσα αιτήματα και έγγραφα, ούτε καν για αυτό δεν μπόρεσαν να μας δώσουν σαφές χρονοδιάγραμμα...

Η πρώην Ακαδημία έχει ήδη μετατραπεί σε γιοφύρι της Αρτας. Για εμάς και τα παιδιά μας, ο μόνος δρόμος είναι αυτός του αγώνα και της διαμαρτυρίας.

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου αμέσως μετά τον αγιασμό, καλούμε τους γονείς και τα ΜΜΕ σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του σχολείου. (στις 10 π.μ.) ακριβώς μπροστά στο γιαπί που θα αναγκαστούμε να υποστούμε για ακόμα μία ολόκληρη σχολική χρονιά.

Ζητάμε να σταματήσει ο εμπαιγμός της σχολικής μας κοινότητας

Απαιτούμε: Ολοκλήρωση των εργασιών τουλάχιστον στο κτίριο της Σγουρομαλλίνης, ΠΡΙΝ το κλείσιμο της εργολαβίας (εξάλλου στον εργολάβο έχει δοθεί παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026).

ΑΜΕΣΗ σύνδεση του ρεύματος και μεταφορά των γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να λειτουργήσει κανονικά ο κλιματισμός και η θέρμανση σε όλο το σχολείο.

Περίληψη της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ και ΟΛΩΝ των αναγκαίων παρεμβάσεων στη νέα «μελέτη – σκούπα» και σαφές, αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση, προκήρυξη και υλοποίηση του νέου έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συντάξεις: Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο

Στα 3,27 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου στους ιδιώτες – Έρχεται η «Συνέπεια»

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Ανατροπή για τη νέα αναδιάρθρωση του συστήματος