Γιάννης Οικονομίδης για Όσκαρ: «Και να μπούμε στις είκοσι, θα είναι μεγάλη επιτυχία»

Ο Γιάννης Οικονομίδης μίλησε στην εκπομπή Studio 3 και αναφέρθηκε στην επιλογή της «Σπασμένης Φλέβας» ως υποψηφιότητας της Ελλάδας για τα Όσκαρ.

«Η διαδρομή κράτησε 25 χρόνια. Δεν ήταν από τη μία ημέρα ατην άλλη. Είναι σηματικό να σε προτείνει η χώρα σου. Τώρα απολαμβάνω πιο ψύχραιμα τη σχέση του κόσμου με την ταινία. Κάναμε προβολές εκτός Αθήνας και ταξίδεψα γύρω γύρω στην Ελλάδα. Ο κόσμος ταυτίζεται, συγκλονίζεται, το κουβεντιάζει», είπε ο Γιάννης Οικονομίδης.

Και πρόσθεσε: «Χθες το έμαθα για το mail από το υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ το ανακοίνωσα στον Βασίλη Μπισμπίκη. Μακάρι να είμαστε στις 20 ταινίες. Είναι μεγάλη επιτυχία. Όχι ότι δεν μπορεί η μια ελληνική ταινία να πάρει Όσκαρ, αλλά δεν ξέρω αν η δική μου ταινία είναι για τα οσκαρικά γούστα».

Διαβάστε επίσης

Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του

Νικόλ Κίντμαν για τον τραυλισμό στην παιδική της ηλικία