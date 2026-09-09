Ισραήλ: Διορία 30 ημερών στη Βρετανία για να κλείσει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το Ισραήλ ενημέρωσε το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ότι πρέπει να κλείσει και ότι οι διπλωμάτες που εργάζονται σ' αυτό θα χάσουν τη διαπίστευσή τους μέσα σε 30 ημέρες, δήλωσε αξιωματούχος του Τελ Αβίβ.

Οι Βρετανοί εκπρόσωποι που είναι αποσπασμένοι στο Ισραήλ σε μια υπό αμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα, καθώς και οι Βρετανοί διπλωμάτες με έδρα τη Ραμάλα, πρέπει να αναχωρήσουν μέσα σε επτά ημέρες, δήλωσε η πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία ανέμενε τις κυρώσεις, πρόκειται να συνεδριάσει για να συζητήσει την απάντησή της στις χώρες που προσυπέγραψαν την ενέργεια της Βρετανίας, είπαν τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Όλες οι πηγές μίλησαν με την προϋπόθεση να μην κατονομασθούν.

Είχε προηγηθεί σκληρή ανταλλαγή δηλώσεων την Τρίτη (8/9) μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

«Οι κατηγορίες που διατύπωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών στο βρετανικό κοινοβούλιο ήταν εξωφρενικά ψέματα», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ απαντώντας στα «πυρά» του Βρετανού ομολόγου του, για «εθνοκάθαρση» του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Σάαρ ανακοίνωσε:

Απομάκρυνση Βρετανών εκπροσώπων από το Διεθνές Κέντρο Υποστήριξης της Γάζας στο Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ



Τερματισμός των βρετανικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (όπως αναφέρεται η ισραηλινή κυβέρνηση στη Δυτική Όχθη) - υπό την «Βρετανική Ομάδα Υποστήριξης στη Ραμάλα»»



Άρνηση εισόδου στο Ισραήλ σε 12 Βρετανούς αιρετούς αντιπροσώπους και άλλους Βρετανούς υπηκόους που εμπλέκονται σε αντισημιτικές και αντι-ισραηλινές δραστηριότητες, καθώς και σε όσους αρνούνται την ίδια την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ.



Από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ έστειλε το μήνυμα ότι το Λονδίνο δεν θα μείνει στα λόγια για την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «κλείνει τα μάτια» σε μια «εθνοκάθαρση».

Η Γαλλία και η Σουηδία, οι οποίες υποστήριξαν την ενέργεια της Βρετανίας, έχουν επίσης προξενεία στην Ιερουσαλήμ που είναι διαπιστευμένα στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Το Ισραήλ είχε κατά το παρελθόν υποχρεώσει να κλείσουν διπλωματικά γραφεία στη Ραμάλα, τη διοικητική πρωτεύουσα της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Καναδάς έχει γραφείο στη Ραμάλα.

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