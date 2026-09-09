Συναγερμός στην Κοζάνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στον σταθμό των ΚΤΕΛ

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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη, αφού εντοπίστηκε νεκρός άνδρας ηλικίας περίπου 60 έως 70 ετών , στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο άνδρας ήταν άστεγος και βρισκόταν στον χώρο των ΚΤΕΛ. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ενημερώθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.

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