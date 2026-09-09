Δίκη για δολοφονία Βαλυράκη: Πρόταση ενοχής για τους δύο ψαράδες

Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, που βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε προς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

Σε μία μαραθώνια αγόρευση, η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση συνεδρίαση, ο εισαγγελικός λειτουργός ανέπτυξε πλήρως την κατηγορία και τα στοιχεία που εντοπίστηκαν σε βάρος των δύο κατηγορουμένων.

Όπως ανέφερε, αφορμή ήταν «ασήμαντο γεγονός που είχε αυτό το αποτέλεσμα», ενώ κατέληξε ότι οι κατηγορούμενοι «δεν είχαν βρασμό, ψυχική ορμή, αλλά ήταν σε νηφαλιότητα». Τόνισε: «Έχουν την εμπειρία τους, είναι δύο, εκείνος είναι ένας και έχει την ηλικία που έχει. Η συμπεριφορά τους δείχνει εγκληματική ενέργεια από την οποία επήλθε ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη».

Αναλύοντας τα γεγονότα όπως ο ίδιος τα αξιολόγησε, είπε χαρακτηριστικά:

«Τη συγκεκριμένη ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων έχει βγει από το λιμάνι, έχει κινηθεί νότια, αριστερά και βόρεια και βρίσκεται ανάμεσα στην περιοχή του Πεζονησίου και της Αγίας Τριάδας. Εκεί βλέπουν το σκάφος του Ιωσήφ Βαλυράκη, αντιλαμβάνονται το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν. Στο πηδάλιο του σκάφους ήταν ο κατηγορούμενος Κ.Ε. και ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος κυματισμός, ενώ το σκάφος Βαλυράκη ήταν εν κινήσει. Τα δύο σκάφη προσεγγίζουν και ο κατηγορούμενος Α.Ε. με χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα την πτώση του Σήφη Βαλυράκη στο νερό χωρίς τη θέληση του θύματος, όπως προκύπτει από το ότι το σκάφος ήταν εν κινήσει, δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα τα σανδάλια του όταν τον εντοπίζουν.

Την ίδια ώρα, τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν, με αποτέλεσμα ο Σήφης Βαλυράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερύγια των δύο σκαφών. Από αυτά τα χτυπήματα προκάλεσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εξαιτίας των οποίων και του συνεπακόλουθου πνιγμού, ως η μόνη ενεργή αιτία, οδηγήθηκε στον θάνατο».

Κατά τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι είναι «αλιείς με πολυετή εμπειρία» και «ξέρουν τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, τις δίνες, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και πού μπορεί να οδηγήσουν. Είδαν πως πάνω στο σκάφος ήταν ένα άτομο στην ηλικία που ήταν και παρ’ όλα αυτά χρησιμοποίησαν το κοντάρι. Ο Βαλυράκης αντιστάθηκε όχι όμως με ανάλογο τρόπο, αντιστάθηκε με το να σηκώσει τα χέρια του, εξού και τα τραύματα, κάνει άμυνα για να προστατευθεί από τα χτυπήματα».

Σχολίασε δε ότι και η μεταγενέστερη συμπεριφορά τους είναι επίσης επιβαρυντική: «Ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά, απομακρύνθηκαν από το σημείο, εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα στις κινητοποιήσεις εντοπισμού θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο δεν έγινε».

Νωρίτερα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις καταθέσεις μαρτύρων σχετικά με τους λανθασμένους χειρισμούς προσώπων που συμμετείχαν στην έρευνα, αλλά και στα συμπεράσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, εμμένοντας στο «θλον και τέμνον όργανο» που προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα και, κατά την ιατροδικαστική έκθεση, μπορεί να ήταν προπέλα σκάφους.

Κατά τον εισαγγελέα, τα 15 συνολικά τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του Σήφη Βαλυράκη ήταν αποτέλεσμα όσων συνέβησαν πάνω στο σκάφος και στη θάλασσα, ενώ ήταν ζωντανός.

Οι αντιφάσεις μαρτύρων

Παράλληλα, αναφέρθηκε αναλυτικά στις καταθέσεις των δύο αυτοπτών μαρτύρων, ενώ απέρριψε εκείνη του προέδρου του σωματείου ψαράδων της περιοχής, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει ψεύτη τον Ευάγγ. Ασμάνη, έναν εκ των αυτοπτών μαρτύρων.

Όσο για τους υπόλοιπους μάρτυρες, οι οποίοι βεβαίωσαν ότι το σκάφος των κατηγορουμένων βρισκόταν όλη την ημέρα στο λιμάνι, μίλησε για αντιφάσεις. «Αυτές οι μαρτυρικές καταθέσεις δεν δείχνουν τι έχουν αντιληφθεί με τις αισθήσεις τους οι μάρτυρες, αλλά δείχνουν ότι σκοπός τους είναι να παρουσιάσουν πως την 24.01.2021 το σκάφος των κατηγορουμένων είναι εκεί, δεμένο στο λιμάνι».

Αντιστοίχως, ως προς τις καταθέσεις των μελών της οικογένειας των κατηγορουμένων, σύμφωνα με τις οποίες και οι δύο παρέμειναν στο σπίτι τους τη μοιραία ημέρα, μίλησε για «κραυγαλέες αντιφάσεις».

«Όλοι αυτοί είναι οικείοι. Το άρθρο της ψευδούς κατάθεσης ορίζει ότι μπορείς να πεις και ψέματα εφόσον δεν ενοχοποιήσεις άλλον και είναι δυνητικός λόγος απαλλαγής από το δικαστήριο λόγω της ιδιότητάς τους. Κανένα δικαστήριο δεν θα καταδικάσει κάποιον που λέει ψέματα για οικείο του», σχολίασε.

Συγχρόνως, αποδόμησε και υπερασπιστικούς ισχυρισμούς για χρηματισμό αυτόπτη μάρτυρα, λέγοντας: «Ο καημός της οικογένειας είναι η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, αν έχει γίνει ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια».

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