ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου: Πιθανές καθυστερήσεις στα δρομολόγια λόγω έργων στον ΒΟΑΚ

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Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω των εκτελούμενων έργων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και, κατ’ επέκταση, στην εκτέλεση των δρομολογίων.

Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εργασίες πρόκειται να πραγματοποιούνται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι χρόνοι μετακίνησης ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ανάλογα με την περιοχή, την εξέλιξη των εργασιών, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την κίνηση στους δρόμους.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου συνιστά στους επιβάτες να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο κατά τον προγραμματισμό της μετακίνησής τους, ιδιαίτερα όταν το ταξίδι περιλαμβάνει:

· ανταπόκριση με πτήση ή άλλο μέσο μεταφοράς,

· 🚌 σύνδεση με άλλο δρομολόγιο,

· 🚢 ανταπόκριση με πλοίο,

· 📅 σημαντικά ραντεβού ή προγραμματισμένες υποχρεώσεις,

· ή γενικότερα μετακινήσεις στις οποίες η έγκαιρη άφιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, συνιστάται η επιλογή νωρίτερου δρομολογίου, ώστε να υπάρχει επαρκής χρονικό περιθώριο και να περιορίζεται ο κίνδυνος προβλημάτων λόγω απρόβλεπτων καθυστερήσεων.

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή και ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων, ωστόσο οι χρόνοι μετακίνησης επηρεάζονται από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις προσωρινές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται λόγω των έργων.

Παρακαλούμε το επιβατικό κοινό να δείχνει κατανόηση και υπομονή για το χρονικό διάστημα που θα διαρκούν οι εργασίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα δρομολόγια και να προγραμματίζουν εγκαίρως τη μετακίνησή τους.

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