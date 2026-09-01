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Ρέμος: Απαντά μετά τις αντιδράσεις για τη σκηνή στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

ρε
clock 09:00 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αντώνης Ρέμος απάντησε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την σκηνή που στήθηκε γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο τραγουδιστής τόνισε πως το θέμα έγινε viral χωρίς να το θέλει, ενώ ο ίδιος έφτασε στη Θεσσαλονίκη με «σφιγμένη την καρδιά» 

«Εκτιμώ πραγματικά και απεριόριστα τον Δήμαρχο κ. Αγγελούδη και τους συνεργάτες του. Ίσως να υπήρξε μία αντίδραση λίγο… βεβιασμένη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό που έχει συμβεί, είναι πως μας πεισμώνει περισσότερο για να αποδείξουμε – όχι μόνο σε εμάς – αλλά και για τους ίδιους που μας εμπιστευτήκανε και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι μετά από αυτή τη συναυλία θα είναι άξιος και άξιος και έτοιμος να διοργανώσει μεγάλα event, είπε χαρακτηριστικά.

@tlifegr 🎤 Ο Αντώνης Ρέμος απαντά στις αντιδράσεις για τη σκηνή που θα στηθεί μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την μεγάλη συναυλία με αφορμή τα 30 χρόνια μουσικής πορείας του. Διάβασε περισσότερα στο tlife.gr 🔗 #tlifegr #ΑντώνηςΡέμος #συναυλία #Θεσσαλονίκη ♬ πρωτότυπος ήχος - tlifegr

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