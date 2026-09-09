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ΚΡΗΤΗ

Στα όριά τους οι αγρότες – Κρίσιμη συνέλευση στην Ιεράπετρα

ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ
clock 07:47 | 09/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγρότες της Ιεράπετρας, οι οποίοι πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα έκτακτη Γενική Συνέλευση, με σειρά προβλημάτων που απειλούν την παραγωγή και το εισόδημά τους.

Η συνέλευση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου θα γίνει στις 19:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται το πρόβλημα της λειψυδρίας και οι καθυστερήσεις στην προσαγωγό διώρυγα του φράγματος Μπραμιανών, ένα ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Οι παραγωγοί θα συζητήσουν επίσης τις ασφαλιστικές και εργασιακές εκκρεμότητες με τον ΕΦΚΑ για τους εργάτες γης, το Μεταφορικό Ισοδύναμο για την Κρήτη, καθώς και την προκήρυξη των εκλογών του Συλλόγου.

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Αγρότες Ιεραπετρα Λειψυδρία εργάτες γης
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