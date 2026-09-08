Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες ζητά ο Μάξιμος Σενετάκης – Στο επίκεντρο η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα

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Την ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης επισήμανε ο Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, κατά την επίσκεψή του στη Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα.

Στην έδρα της Κοινότητας στο Αρκαλοχώρι συναντήθηκε με τον πρόεδρό της, Χαράλαμπο Γιαννόπουλο - έναν σοβαρό και έμπειρο άνθρωπο της Αυτοδιοίκησης - και στελέχη της.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα αριθμεί περισσότερα από 1.700 μέλη. Είναι η πολυπληθέστερη ενεργειακή κοινότητα της χώρας. Στο συνεταιριστικό εγχείρημα συμμετέχουν πολίτες, επιχειρήσεις, Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης. Μέσω της παραγωγής καθαρής ενέργειας μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος.

Η Κοινότητα έχει ήδη συνδέσει στο δίκτυο πέντε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 4,63 MW. Συμμετέχει, επίσης, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Crete Valley.

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατασκευάζεται στο Αρκαλοχώρι μονάδα τηλεθέρμανσης. Η μονάδα θα αξιοποιεί κλαδέματα ελαιοδέντρων και ελαιοπυρήνα. Θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και κατοικιών της περιοχής. Παράλληλα, σχεδιάζεται και μονάδα βιοαερίου.

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Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα εμπόδια στην ανάπτυξη νέων έργων. Μεταξύ αυτών, η εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης και η διαθεσιμότητα ηλεκτρικού χώρου. Εξετάστηκαν, επίσης, οι περικοπές στην παραγωγή, η αποθήκευση ενέργειας και η χρηματοδότηση.

Ο κ. Σενετάκης επισκέφθηκε και το έργο τηλεθέρμανσης. Ενημερώθηκε για την πορεία του, τον τρόπο λειτουργίας του, το όφελος που μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους και δήλωσε:

«Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα έχει αποδείξει στην πράξη ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Τα ζητήματα που θέτει είναι συγκεκριμένα. Χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να συνεχίσει να διευρύνει το έργο της».

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