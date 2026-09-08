Γαλλία: Ο Μακρόν ζητά από την Ευρώπη απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών ζητεί ο Εμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η «προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης».

Σε επιστολή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί ένα «ευρωπαϊκό κείμενο» που θα προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για χρήστες ηλικίας κάτω των 15 ετών.







Το αίτημα έρχεται μετά την απόφαση του γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου να μπλοκάρει, τον Αύγουστο, σχετικό νόμο που είχε υιοθετηθεί στη Γαλλία.







Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Μακρόν επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί «να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθινόπωρο», μέσω ενός «αναθεωρημένου νομοθετικού κειμένου» που θα «σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας».

Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί, μάλιστα, να μπορέσει να βασιστεί εκ νέου στην τεχνογνωσία και την κινητοποίηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις το νέο κείμενο διαβιβαστεί στις Βρυξέλλες.

Θέλει την απαγόρευση σε ισχύ πριν από το τέλος της θητείας του



Ο Μακρόν έχει αναγάγει το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο σε μία από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητές του κατά το τελευταίο διάστημα της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Στόχος του είναι η απαγόρευση να έχει τεθεί σε εφαρμογή στη Γαλλία έως την άνοιξη, όταν ολοκληρώνεται η θητεία του.

Ωστόσο, στην επιστολή του, με ημερομηνία 29 Αυγούστου, τονίζει ότι πλέον είναι αναγκαίο να υπάρξει ευρύτερη ευρωπαϊκή παρέμβαση.

«Καθίσταται αναγκαίο σήμερα να προχωρήσουμε πιο πέρα και να εναρμονίσουμε με ένα νέο ευρωπαϊκό κείμενο» τη σχετική νομοθετική προσπάθεια, αναφέρει.







«Η κατάσταση επείγει», επιμένει ο Γάλλος πρόεδρος.

Τους τελευταίους μήνες, ο Μακρόν έχει επιδιώξει να διαμορφώσει έναν συνασπισμό κρατών-μελών της ΕΕ που υποστηρίζουν την καθιέρωση μιας «ψηφιακής πλειοψηφίας», αν και μεταξύ των χωρών εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες, κυρίως ως προς το ηλικιακό όριο που θα πρέπει να εφαρμοστεί.

Επαλήθευση ηλικίας και περιορισμοί στις «εθιστικές» λειτουργίες



Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Μακρόν και στον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η ηλικία των χρηστών.

«Η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής», αναφέρει.

Παράλληλα, ζητεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο να επιτρέπει τη σαφή ρύθμιση λειτουργιών που θεωρούνται εθιστικές, καθώς και την καθιέρωση προτύπων ασφαλείας που θα ενεργοποιούνται εξ ορισμού για τους ανήλικους χρήστες.

Μεταξύ των μέτρων που αναφέρει χαρακτηριστικά είναι και η επιβολή χρονικών ορίων χρήσης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

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