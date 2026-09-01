«Δεν βρισκόμουν εκεί για να διδάξω» λέει η καθηγήτρια που κατηγορείται για σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο

Μια γυμνάστρια σε σχολείο στη Βρετανία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με 16χρονο μαθητή της, ενώ παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου ότι στα πρώτα χρόνια της καριέρας της ήταν «ανώριμη», υπερβολικά ελαστική με τους μαθητές και επιζητούσε την αποδοχή και τη δημοτικότητά τους.

Η 30χρονη σήμερα Μπρόνγουεν Τζέιμς δικάζεται για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής δραστηριότητας με τον τότε 16χρονο μαθητή, τις οποίες αρνείται. Οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να σημειώθηκαν την περίοδο κατά την οποία ήταν γυμνάστρια στο συγκεκριμένο σχολείο, στο Σαουθάμπτον του Χάμσαϊρ.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η καθηγήτρια φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με τον έφηβο μέσω Snapchat και να τον είχε μεταφέρει στο σπίτι της. Ο μαθητής έχει καταθέσει ότι οι δυο τους είχαν σεξουαλική επαφή εκεί, ενώ παρακολουθούσαν το τουρνουά τένις του Wimbledon, και ότι η Τζέιμς τού είχε ζητήσει να την αποκαλεί «Κυρία».

Η ίδια απορρίπτει τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι ο μαθητής παρακινήθηκε από άλλο παιδί να διατυπώσει τις καταγγελίες.

«Δεν βρισκόμουν εκεί για να διδάξω»: Γυμνάστρια σε σχολείο στη Βρετανία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με 16χρονο μαθητή της







«Δεν ήμουν έτοιμη να γίνω καθηγήτρια»



Καταθέτοντας, η Τζέιμς μίλησε αναλυτικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τον ρόλο της εκπαιδευτικού όταν ξεκίνησε να διδάσκει, σε ηλικία περίπου 21 ετών.

«Ήμουν ακόμη αρκετά ανώριμη. Αν και αγαπούσα το αντικείμενο, ίσως δεν βρισκόμουν εκεί πραγματικά για να διδάξω τους μαθητές», ανέφερε στο δικαστήριο.

Όπως είπε, όσο προχωρούσε η καριέρα της άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι αναζητούσε επιβεβαίωση «από τους λάθος ανθρώπους», συνδέοντας τη στάση αυτή με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τότε την εκπαιδευτική της επάρκεια.

Παραδέχθηκε επίσης ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό της ιδιαίτερα καλή καθηγήτρια εκείνη την περίοδο.

«Ήμουν πολύ ελαστική καθηγήτρια. Δεν ήμουν αυστηρή. Υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που δεν τηρούνταν απαραίτητα, όπως για παράδειγμα η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του μαθήματος», είπε.

Η Τζέιμς δίδασκε, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα μαθημάτων με εργασίες σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων και επέτρεπε στα παιδιά να ακούν μουσική από τα κινητά τους, εφόσον, όπως υποστήριξε, αυτό τα βοηθούσε να συγκεντρωθούν.





«Δεν ήθελα να τους στενοχωρώ. Δεν ήθελα να τους θυμώνω. Ήθελα να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε.

«Δεν βρισκόμουν εκεί για να διδάξω»: Γυμνάστρια σε σχολείο στη Βρετανία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με 16χρονο μαθητή της







«Ήθελα να είμαι δημοφιλής»



Η 30χρονη παραδέχθηκε ενώπιον των ενόρκων ότι η δημοτικότητά της ανάμεσα στους μαθητές είχε σημασία για την ίδια.

Ερωτηθείσα αν οι μαθητές χαίρονταν όταν μάθαιναν ότι θα έκαναν μάθημα μαζί της, απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι αυτό συνέβαινε «αρκετά συχνά».

Όπως εξήγησε, θεωρούσε κομπλιμέντο το γεγονός ότι κάποιοι μαθητές προτιμούσαν εκείνη από άλλους εκπαιδευτικούς.

«Αν ένας μαθητής μάθαινε ότι θα με είχε καθηγήτρια, ενθουσιαζόταν. Έλεγαν “μπορούμε να είμαστε με την κυρία Τζέιμς αντί με τον άλλο καθηγητή;”. Για μένα αυτό έμοιαζε με κομπλιμέντο», κατέθεσε.

Το screenshot που οδήγησε στην έρευνα



Η έρευνα για τη σχέση της Τζέιμς με τον 16χρονο ξεκίνησε όταν σε ομαδική συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 έως 40 μαθητές, εστάλη screenshot που φερόταν να δείχνει μηνύματα μεταξύ της καθηγήτριας και του μαθητή.

Μετά το περιστατικό, η Τζέιμς κλήθηκε σε συνάντηση με τη διεύθυνση του σχολείου.

Το δικαστήριο άκουσε ακόμη ότι η καθηγήτρια είχε αρχικά δηλώσει στην αστυνομία πως ο έφηβος είχε βρεθεί μία φορά στη διεύθυνση κατοικίας της, αλλά δεν είχε μπει ποτέ μέσα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό της. Αργότερα, πάντως, παραδέχθηκε ότι σε μία περίπτωση τον είχε μεταφέρει με το όχημά της στο σπίτι του.

Η αστυνομικός Φραντσέσκα Μέισον, η οποία ασχολήθηκε με την υπόθεση, κατέθεσε ότι από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου της κατηγορούμενης δεν εντοπίστηκαν στοιχεία επικοινωνίας μέσω Snapchat ανάμεσα στην Τζέιμς και τον μαθητή.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, κατά την αναζήτηση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών στη συσκευή δεν εντοπίστηκε κάποια αναφορά στον όρο «Number 8».

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι η Τζέιμς είχε αποθηκεύσει τον μαθητή στο κινητό της ως «Number 8», προκειμένου να αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα, και υποστήριξε ότι η ονομασία αυτή παρέπεμπε στον «όγδοο άνδρα ή αγόρι με τον οποίο είχε κοιμηθεί».

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε επίσης γνωστό ότι η Τζέιμς είχε λάβει γραπτή προειδοποίηση σε προηγούμενο σχολείο όπου εργαζόταν, επειδή αντάλλασσε γραπτά μηνύματα.

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