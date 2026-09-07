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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη στο κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις» με ελεύθερη είσοδο

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ
clock 22:10 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη για δύο συνεχόμενες ημέρες, τη Δευτέρα 14 και τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους και επιβάλλουν... την απόλυτη κοινοκτημοσύνη; 

Οι Εκκλησιάζουσες, αν και γράφτηκαν το 392 π.Χ., παραμένουν σοκαριστικά επίκαιρες. Μέσα από το καυστικό χιούμορ, τη σάτιρα και το γκρέμισμα των στερεοτύπων, ο Αριστοφάνης μας προκαλεί να αναλογιστούμε: Μπορεί μια κοινωνία να αλλάξει ριζικά όταν οι θεσμοί καταρρέουν; 

Η θεατρική ομάδα του Παραδοσιακού Εργαστηρίου παρουσιάζει την εμβληματική αυτή αρχαία κωμωδία υπό την οπτική της Ελένης Στρατάκη. Η δική μας παράσταση προσεγγίζει το κείμενο με φρέσκια ματιά, ζωντανή ενέργεια και άφθονο γέλιο, κρατώντας τον πυρήνα του αρχαίου ποιητή ολοζώντανο.

Παραγωγή: Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού

Σκηνοθεσία: Ελένη Στρατάκη

Σκηνικά: Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού

Κοστούμια: Μαρία Τριτσάρη

«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου & Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026 

στο κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

ώρα έναρξης: 9.00 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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