Άγιος Νικόλαος: Ένα νέο θεματικό κινηματογραφικό φεστιβάλ ταξιδεύει στις κοινότητες

Με ένα νέο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ, το «MIRA CINE BELLO», ο Δήμος Αγίου Νικολάου φέρνει τη μαγεία της 7ης Τέχνης στις κοινότητες και τα χωριά του, από τις 4 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2026, με κινηματογραφικές προβολές για μικρούς και μεγάλους και με ελεύθερη είσοδο.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για τη διεύρυνση της πολιτιστικής δραστηριότητας πέρα από το αστικό κέντρο και τη δημιουργία δράσεων που φτάνουν πιο κοντά στους κατοίκους των κοινοτήτων, αξιοποιώντας πλατείες, σχολεία, παραλίες και άλλους δημόσιους χώρους ως ανοιχτές εστίες πολιτισμού.

Η ονομασία «MIRA CINE BELLO», σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κ. Γεωργία Πολυχρονάκη, αντλεί την έμπνευσή της από την ιστορική και γεωγραφική ταυτότητα της περιοχής. Το Mirabello – Μιραμπέλο, η ονομασία με την οποία είναι ευρέως γνωστή η περιοχή και η οποία έχει τις ρίζες της στη βενετσιάνικη περίοδο, σημαίνει «ωραία θέα». Σε συνδυασμό με τη λέξη Cine, δημιουργείται ένα συμβολικό λογοπαίγνιο που συνδέει τον τόπο με τον κινηματογράφο: «MIRA CINE BELLO» – βλέπω ωραίο σινεμά.

Οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, με στόχο τη δημιουργία βραδιών πολιτισμού και ψυχαγωγίας μέσα στον ίδιο τον κοινωνικό ιστό των χωριών. Παράλληλα, η δράση επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία του Δήμου με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολιτιστικούς φορείς, αναδεικνύοντας τη φυσιογνωμία και την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε περιοχής.

Παρότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται προς το τέλος της θερινής περιόδου, αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού θεσμού, με προοπτική να ενισχυθεί και να διευρυνθεί από την επόμενη χρονιά, με περισσότερες κοινότητες, περισσότερες προβολές και ακόμη περισσότερες συνεργασίες.

Βασική επιδίωξη του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι ο πολιτισμός να ταξιδεύει σε ολόκληρη τη δημοτική επικράτεια, να βγαίνει από τις καθιερωμένες αίθουσες και να συναντά τους πολίτες στον τόπο όπου ζουν. Μέσα από το «MIRA CINE BELLO» επιχειρείται να τεθούν από φέτος οι βάσεις για έναν νέο θεσμό, ο οποίος θα αναπτύσσεται σταδιακά, σε στενή συνεργασία με τις Κοινότητες, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τους ανθρώπους του τόπου.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Δήμος επιδιώκει κάθε χωριό να λειτουργεί ως ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και οι πλατείες, τα σχολεία, οι παραλίες και οι δημόσιοι χώροι να αποκτούν, μέσα από ανάλογες δράσεις, έναν πρόσθετο ρόλο ως σημεία συνάντησης, επικοινωνίας και δημιουργικής συνύπαρξης.

Λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι κινηματογραφικές αυτές βραδιές προσφέρουν σε παιδιά, νέους, οικογένειες και μεγαλύτερους την ευκαιρία να συναντηθούν, να ψυχαγωγηθούν και να απολαύσουν τον κινηματογράφο σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, κοντά στις γειτονιές και στις κοινότητές τους.

Το πρόγραμμα των προβολών:

4 Σεπτεμβρίου – Νικηθιανός

Παιδική ταινία «Ίκαρος και Δαίδαλος»

Προαύλιο Εκκλησίας Αγίων Αναργύρων

5 Σεπτεμβρίου – Έξω Ποταμοί

Ελληνική ταινία «Το Τελευταίο Σημείωμα»

Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο

6 Σεπτεμβρίου – Λατσίδα

Παιδική ταινία «Ο Μικρός Πρίγκιπας»

Στο στενό του Ντιντέρη

8 Σεπτεμβρίου – Πάνω Χωριό Ελούντας

Ξένη ταινία «Τα Κρόσσια του Φεγγαριού»

Δημοτικό Σχολείο

9 Σεπτεμβρίου – Αμμουδάρα

Ξένη ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής»

Παραλία Αμμουδάρας

10 Σεπτεμβρίου – Πλάκα

Ξένη ταινία «The Artist»

Πεζόδρομος Πλάκας

11 Σεπτεμβρίου – Μέσα Λακώνια

Ελληνική ταινία «Peppermint»

Δημοτικό Σχολείο

12 Σεπτεμβρίου – Σκινιάς

Ελληνική ταινία «Υπάρχω»

Δημοτικό Σχολείο

Όλες οι προβολές ξεκινούν στις 20:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις προβολές και να μοιραστούν κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποκτήσει σταθερή θέση στο πολιτιστικό ημερολόγιο του τόπου.

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