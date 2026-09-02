ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου: Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Σε αγωνιστικό ξεσηκωμό ενόψει του συλλαλητηρίου της ΔΕΘ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου, με την κινητοποίηση να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Η ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις εργαζόμενες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, καθώς και προς τα σωματεία τους, ζητώντας τη λήψη αποφάσεων για μαζική και οργανωμένη συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η φετινή κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει η ΑΔΕΔΥ, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διαρκή εισοδηματική υποβάθμιση, αλλά και με αλλαγές που επηρεάζουν τα εργασιακά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.

Στο επίκεντρο οι μισθοί και η ακρίβεια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οικονομική κατάσταση των εργαζομένων, με την ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου να χαρακτηρίζει τη σημερινή πραγματικότητα ως περίοδο «διαρκούς φτωχοποίησης».

Όπως επισημαίνεται, η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της διεκδίκησης για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού δεν αλλάζει, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, την ουσία του ζητήματος.

Αναλυτικά η αανκοίνωση της ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου:

Το ΝΤ ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου καλεί όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τα σωματεία τους να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις μαζικής συμμετοχής στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ που θα γίνει, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Άγ. Βενιζέλου.



Η φετινή κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία όπου εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι και συνολικά το δημόσιο δεχόμαστε μιας πρωτόγνωρης έντασης επίθεση, που αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων χρόνων.



Η φετινή ΔΕΘ βρίσκει τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με μια πραγματικότητα διαρκούς φτωχοποίησης. Η απόρριψη από το ΣτΕ της διεκδίκησης για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού δεν αλλάζει την ουσία: εδώ και 14 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν χάσει δύο μισθούς τον χρόνο, ενώ η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και βασικά αγαθά μας διαλύει. Οι μισθοί εξαντλούνται πριν τελειώσει ο μήνας και η αξιοπρεπής διαβίωση μετατρέπεται για όλο και περισσότερους σε καθημερινή αγωνία, την ίδια στιγμή που οι δαπάνες για την πολεμική βιομηχανία όλο και αυξάνονται!



Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τα ματωμένα πλεονάσματα. Δεν μπορεί να συνεχίσει την πολιτική των καθηλωμένων μισθών και της εισοδηματικής υποβάθμισης, την ώρα που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται. Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και οι πραγματικές αυξήσεις δεν είναι «παροχές». Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας!



Την ίδια στιγμή η συζήτηση για άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, η αξιολόγηση, το νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο και της κρίσης που γυρίζει την χώρα μας χρόνια πίσω, η αυστηροποίηση του πειθαρχικού πλαισίου, οι εξοντωτικές ποινές και η απομάκρυνση των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων από τα πειθαρχικά συμβούλια δημιουργούν ένα περιβάλλον τρομοκρατίας.



Παράλληλα, η αποδυνάμωση του Δημοσίου συνεχίζεται με υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, ελαστικές εργασιακές σχέσεις και απαξίωση των εργαζομένων. Στην Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Ασφάλιση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Υπουργεία και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν μεγάλο όγκο εργασίας με όλο και λιγότερους πόρους και προσωπικό. Η απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών δεν πλήττει μόνο τους εργαζόμενους. Πλήττει ολόκληρη την κοινωνία και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση δημόσιων λειτουργιών.



Απέναντι σε αυτή την πολιτική, διεκδικούμε προσλήψεις και στελέχωση όλων των Δημόσιων υπηρεσιών, αξιοπρεπείς μισθούς, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και καθολική πρόσβαση όλης της κοινωνίας στις δημόσιες υπηρεσίες.



Μόνο με μαζικούς ενωτικούς και οργανωμένους αγώνες των εργαζομένων μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση!



ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ



● Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού – πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.



● Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.



● «Ξεπάγωμα» της διετίας 2016–2017.



● Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – καμία περικοπή.



● Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών.



● Γενναία χρηματοδότηση και ενίσχυση του ΕΣΥ, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



● Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας και στα σχολεία.



● Κατάργηση των αντεργατικών νόμων 4808/2021 και 5053/2023 και επαναφορά του Ν. 1264/1982.



• Ούτε ένα ευρώ στην πολεμική οικονομία τους! Αύξηση των δαπανών σε Υγεία, Παιδεία.



● Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και κοινωνικών αγαθών.



Πάμε κόντρα στη λογική κόστους όφελους!



Αξιοπρεπείς μισθοί – ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες για όλη την κοινωνία



Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 18:00, στη Θεσσαλονίκη!

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