ΒΟΑΚ: Κλειστό για 8 ώρες το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά το σύνολο της κυκλοφορίας, ενώ για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και έγκαιρος προγραμματισμός των δρομολογίων τους, καθώς κατά το διάστημα της διακοπής δεν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η ανακοίνωση:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους οδηγούς βαρέων οχημάτων ότι ε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., λόγω εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει καθόλου πρόσβαση.

Παρακαλούνται οι οδηγοί βαρέων οχημάτων:

Να εξετάσουν εναλλακτικές διαδρομές για τη μετακίνησή τους.

Να προγραμματίσουν το δρομολόγιό τους την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2026 πριν τις 09:00 π.μ. ή μετά τις 17:00 μ.μ.».

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Αγωνία φέτος για το λάδι και τα σταφύλια - Τα εγκαταλείπουν οι νέοι παραγωγοί

Αη Γιάννης Χωστός: Καμία παρέμβαση στην πολύπαθη περιοχή και σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία!