Αη Γιάννης Χωστός: Καμία παρέμβαση στην πολύπαθη περιοχή και σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία!

Εντείνεται η αγανάκτηση στην περιοχή του Άη Γιάννη Χωστού, όπου παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί για τη δημιουργία κόμβου, το έργο δεν προχωρά, όπως και καμία άλλη παρέμβαση που θα μπορούσε να ανατάξει τα προβλήματα της περιοχής.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής βλέπουν να περνά ένα ακόμα καλοκαίρι χωρίς να γίνει κανένα ουσιαστικό έργο στην περιοχή τους και ξέρουν πολύ καλά τι θα συμβεί με το άνοιγμα των σχολείων.

Το πρώτο σχολικό κουδούνι είναι «καμπανάκι» καθώς σηματοδοτεί νέους γύρους κυκλοφοριακών εμφραγμάτων στην περιοχή καθώς θα σχηματιστούν τεράστιες ουρές αυτοκινήτων γονέων που μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Το γεγονός ότι η αστική συγκοινωνία δεν καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής αναγκάζει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο τους και να κλιμακώνεται το ήδη οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα που είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που υπαβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της ευρύτερης περιοχής στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι.

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Στην περιοχή επικρατεί δυσφορία και αγανάκτηση καθώς αυτό το οποίο βλέπουν όσοι ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή, είναι ότι τα προβλήματα τους είναι βαλτωμένα και παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις και πολιτικές δεσμεύσεις δεν επιλύονται.

Μάλιστα δε διέλαθε τις προσοχής τους το γεγονός ότι ενώ προχωρά η χρηματοδότηση του κόμβου της 62 Μαρτύρων στην περιοχή του Αη Γιάννη Χωστού, ο προβλεπόμενος κόμβος δεν προχωρά.

Όπως υποστηρίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται σημαντικά έργα για την κυκλοφοριακή ανακούφιση της περιοχής αλλά ούτε και συντήρηση των αστικών υποδομών, έχουν σαν αποτέλεσμα η κατάσταση καθημερινά να χειροτερεύει καθώς υπάρχει μια επιδείνωση της κατάστασης του οδικού δικτύου που εμφανίζει συνεχώς νέα προβλήματα.

Σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια, ο ελλιπής φωτισμός και η απουσία βασικών υποδομών που επιδεινώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι κάτοικοι δεν κρύβουν τη δυσφορία τους αφού όπως εκτιμούν υπάρχει μια σταθερή επιλογή για την αναβάθμιση αποκλειστικά του κέντρου της πόλης, και η δική τους περιοχή παρά το γεγονός ότι αριθμεί δεκάδες προβλήματα που ταλαιπωρούν εκατοντάδες κατοίκους και επαγγελματίες παραμένει στα αζήτητα.

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