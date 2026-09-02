Συνελήφθη ο «Vor V Zakone»: Kατείχε πιστόλι, χειροβομβίδα και πυρομαχικά

Συνελήφθη στην Κομοτηνή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να κατέχει τον τίτλο «Vor V Zakone», γνωστό και ως «Thief in Law», που αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν πιστόλι, χειροβομβίδα, πυρομαχικά κι άλλα αντικείμενα.

Η σύλληψή του 68χρονου έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ακολούθησε, χθες, το πρωί, έρευνα στο σπίτι του, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε επτά φυσίγγια, μία χειροβομβίδα και ο πυροκροτητής της, ένας εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού με φυσίγγιο, 66 φυσίγγια και δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, μεταλλικό ξιφίδιο με τη θήκη του και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

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Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 68χρονος συλληφθείς στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

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