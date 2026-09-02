Ηγουμενίτσα: Μάχη ζωής για την 24χρονη - Πάτησε γκάζι ο σύντροφός της ενώ η εκείνη ήταν στο καπό

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Για απόπειρα ανθρωποκτονίας έχει συλληφθεί ο 29χρονος, μετά τον τραυματισμό της συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 29χρονος ημεδαπός έθεσε το αυτοκίνητό του σε κίνηση αργά το βράδυ της Δευτέρας 31/8, ενώ η σύντροφός του, με την οποία είχαν διαπληκτιστεί νωρίτερα, βρισκόταν στο καπό του αυτοκινήτου.

Ηγουμενίτσα: Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος

Ο άνδρας συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα την πτώση της γυναίκας από το εν κινήσει όχημα και τον σοβαρό τραυματισμό της.

Από έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα με συσκευή αλκοολόμετρου, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

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Το όχημα από το οποίο τραυματίστηκε η 24χρονη

Κατά πληροφορίες, η 24χρονη τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε σοβαρή κατάσταση.

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